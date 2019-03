Al igual que ocurrió el pasado año, Su Majestad ha despejado su agenda el próximo 8 de marzo.

Doña Letizia no trabajará el próximo 8 de marzo, al menos de cara al público. La Reina ha despejado su agenda de actos con cobertura en una jornada especialmente significativa, en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Se desconoce si la esposa de Felipe VI, quien sí que tiene una audiencia en el Palacio de la Zarzuela, tiene prevista algún tipo de actividad que no esté contemplada en la agenda oficial, pero lo cierto es que la Reina no se expondrá a nivel mediático. Casualidad o premeditación, esta situación hace pensar que doña Letizia podría haber solicitado liberar de compromisos su agenda como gesto hacia el resto de mujeres trabajadoras, algo que también ocurrió el pasado año, cuando la consorte tampoco compareció en público coincidiendo con la celebración de esta jornada. Un hecho que generó todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales, al igual que está haciendo este año.

Está previsto que el jueves doña Letizia participe junto al Rey en el Concierto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo que se celebrará en el Auditorio Nacional en el que será su último acto de esta semana. Un evento al que Sus Majestades acuden todos los años y que en otras ocasiones ha tenido lugar el 8 de marzo, precisamente el Día de la Mujer. Esta coincidencia no ha sido óbice para que doña Letizia no asista a la cita, lo cual viene a remarcar que la Reina no ha secundado la huelga en otras ocasiones. Quizás el hecho de que su agenda haya quedado libre este año y el pasado sea producto de la casualidad.

Aún así, no hay que olvidar que doña Letizia es una firme defensora de los derechos de la mujer y lo ha demostrado a través de las numerosas iniciativas que apoya y que están incluidas en su agenda oficial.

El ejemplo de doña Sofía

Si la ausencia de actividad de doña Letizia el pasado año generó la misma polémica que está provocando este año, quien sí tuvo compromisos además del Rey fue doña Sofía, que estuvo presente en el acto de entrega del Premio Reina Sofía de Escultura y Pintura. ● | [LEER MÁS: Letizia tiene una nueva debilidad estilística (y tiene mucho que ver con el Reino Unido)]