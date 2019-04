Tras el aparatoso accidente que sufrió el duque de Edimburgo hace unos meses, Isabel II ha decidido dejar de conducir por vías públicas.

Es la única persona en todo el Reino Unido que no necesita permiso de conducción, pero no volveremos a verla al volante, al menos en vías públicas. A sus casi 93 años, la reina Isabel ha decido renunciar a una de sus pasiones: conducir su propio coche. Una decisión que llega apenas dos meses después de que su marido, el duque de Edimburgo se viera implicado en un aparatoso accidente en la zona de Norfolk en el que dos mujeres resultaron heridas.

Parece que el altercado de Felipe de Mountbatten ha hecho reflexionar a la monarca. Si el Duque se vio entonces ‘forzado’ a dejar de conducir -al menos en áreas públicas-, ahora la Reina sigue el mismo camino. Ha sido el dominical del periódico The Times quien ha revelado la información sobre la intención de Su Majestad de dejar de conducir. Una información que, aunque no ha sido confirmada por el Palacio de Buckingham, podría responder a las preocupaciones de varios de los hijos de la Reina -especialmente el príncipe Carlos- que han insistido en que Isabel II se limite a conducir por espacios alejados de la vía pública.

Una experta al volante

Aunque hasta la fecha Isabell II no ha tenido ningún percance de envergadura al volante, no es ningún secreto que la monarca disfruta mucho de la conducción y que es bastante hábil al volante. De hecho, hay una divertida anécdota que dio a conocer Sir Sherard Cowper-Coles en sus memorias. El que fuera fue embajador británico en Arabia Saudí contó que tras un almuerzo en 1998, Su Majestad preguntó al príncipe Abdullah si quería dar una vuelta en coche. El Príncipe se sorprendió mucho cuando la Reina se puso al volante porque no estaba acostumbrado pero más se sorprendió aún por la velocidad a la que conducía la monarca, hasta el punto de que tuvo que pedirle que fuera más despacio y se concentrara en la carretera.