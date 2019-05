La pregunta de la reina Isabel II que todos nos hemos hecho alguna vez en un supermercado

La reina Isabel II ha acudido esta semana a la conmemoración del 150 aniversario de una conocida cadena de supermercados llamada, Sainsbury’s. Por esta razón, ha acudido al primer local que inauguró la cadena , donde precisamente tienen una caja de autopago en la que los clientes pueden adquirir sus artículos y pagarlos sin que le atienda un cajero. Y aunque llevan varios años instaurado tanto en esta tienda como en muchísimas otras de diferentes países, la monarca hizo gala de su espontaneidad y preguntó al jefe regional de la cadena, Damien Corcoran, una cuestión que casi todo el mundo se ha preguntado en alguna ocasión. “¿Y no puedes decir que llevas menos artículos? ¿No se puede engañar a estas máquinas?”, ha dicho la Reina.

Una pregunta a la que respondió Corcoran defendiendo la lealtad de los clientes así como las capacidades de la máquina. Se debe confiar en los compradores y, además, estos aparatos disponen de un sistema de pesado por lo que se descubriría si lo que se ha cobrado no corresponde con lo que se lleva el cliente. Palabras a las que respondió Isabel II de este modo: “estoy segura de que lo hacen. A nadie le gusta esperar colas”.

The Queen views a ration pack as presented by Lord and Lady Sainsbury, and learns more about the work which was done with the government to develop the rationing process when goods were in short supply during the Second World War. pic.twitter.com/pq0Q101nv1

— The Royal Family (@RoyalFamily) 22 de mayo de 2019