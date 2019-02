La duquesa de Sussex ha disfrutado de unos días de relax en Nueva York en compañía de su círculo más íntimo en los que ha vuelto a desafiar las más arraigadas costumbres de los Windsor y ha marcado su propio estilo.

Meghan Markle está pletórica, y no es para menos. La duquesa de Sussex ha disfrutado de una ‘baby shower’ por todo lo alto en la ciudad de los rascacielos en la que sus mejores amigas no han escatimado en gastos. Durante estos días de relax en la Gran Manzana, la esposa del príncipe Harry ha recibido una gran cantidad de regalos para su futuro bebé, entre los que se encuentran una cuna de la marca Babyletto y otros presentes que la Duquesa prefirió no abrir porque quiso esperar a estar de vuelta en Londres para poder compartir el momento con el príncipe Harry, tal como ha confirmado una de las asistentes a la fiesta, la presentadora Gayle King.

Sin embargo, ha habido un regalo al que Meghan no ha podido resistirse. Un bonito detalle que casi pasa desapercibido y del que hemos sido testigo gracias a las imágenes de la exactriz cuando abandonaba el hotel de camino al aeropuerto de vuelta al Reino Unido. Vestida de manera deportiva, con mallas, una chaqueta, zapatillas, una gorra negra y un abrigo clásico en tono beis, Meghan lucía una delicada cadena de oro al cuello con un colgante muy especial. Se trata de una pieza de la joyera norteamericana Jennifer Meyer elaborada en oro a mano y que lleva la palabra ‘mommy’. Una joya muy al estilo del mítico collar que Sarah Jessica Parker puso de moda en su etapa de “Sexo en Nueva York” y que llevaba su nombre, ‘Carrie’, grabado. La pieza tiene un precio de 750 euros y está disponible también en oro rosa y en oro blanco. Lo peculiar de la joya es que el término está en su versión norteamericana, ‘mommy’, ya que los ingleses suelen escribir ‘mummy’, pero hay que tener en cuenta que la pieza procede de una firma que tiene su origen en la ciudad de Los Ángeles.

Aunque se desconoce si el colgante es un regalo que se le ha hecho a Meghan en la 'baby shower' y de quién procede, todo apunta a que es así, ya que hasta ahora, la Duquesa no había lucido la pieza. Además, es más que posible que a partir de ahora se convierta en una de sus piezas preferidas.