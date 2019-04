¿Qué podemos esperar del reencuentro de la Familia Real en Mallorca?

Un año después del desencuentro entre doña Sofía y doña Letizia, los Reyes vuelven a la catedral de Palma para la Misa de Pascua.

Palma de Mallorca, 21 de abril. El núcleo central de la Familia Real reaparece tras unos días de vacaciones en la tradicional Misa de Pascua. Una cita clave en su agenda que el pasado año estuvo marcada por la polémica. Pero esta vez no ocurrirá nada parecido a lo que aconteció en abril de 2018 a las puertas de la seo mallorquina.

Se desconoce quiénes serán los miembros del clan Borbón que acudan a la cita, pero sí se sabe que no faltarán los Reyes y sus hijas, así como doña Sofía, que ya lleva varios días en la isla. Don Juan Carlos, que el año pasado regresó a la cita por primera vez desde su abdicación, lleva tiempo sin prodigarse por la isla y su presencia es cuanto menos esperada, sobre todo ahora que el Tribunal Supremo ha dado carpetazo a la querella de IU contra él.

Un escenario diferente

No cabe duda de que hoy los Reyes se enfrentan a uno de sus días más delicados. Todos los ojos estarán puestos en la Reina y en doña Sofía, y muy especialmente en las reacciones de la princesa de Asturias y la infanta Sofía respecto a su abuela. Pero nada va a salirse del guion marcado. Sin embargo, muchas cosas han cambiado para la Familia Real en los últimos meses que hacen de este día una fecha muy especial.

Aunque solo están confirmados los Reyes y sus hijas, doña Sofía no va a faltar a la cita. De don Juan Carlos poco se sabe ahora mismo, ya que su último acto oficial fue hace más de dos semanas en la presentación de los carteles de San Isidro en compañía de la infanta Elena y sus hijos. No obstante, sería una buena ocasión para su regreso.

Infanta Cristina

Quien sí podría dar una sorpresa en Mallorca es la infanta doña Cristina, que se encuentra estos días en Madrid. Es cierto que la exduquesa de Palma no es muy bien recibida en la isla desde que salió a la luz el escándalo ‘Nóos’, pero también es una realidad que la hermana del rey Felipe ya ha saldado sus cuentas con la Justicia y su nombre está libre de toda duda. También hay que tener en cuenta que desde que el pasado mes de noviembre posara junto a sus hijos en la imagen oficial del cumpleaños de doña Sofía, la Infanta ya ha dejado de ser persona ‘non grata’ en Zarzuela, incluso para los Reyes.

A la luz de estos argumentos, no sería descabellado que pudiera disfrutar, si no de la Misa, de unos días de asueto en Mallorca. Y si doña Cristina fuera, seguro que la infanta Elena y sus hijos,la acompañarían. Quizás también este año tengamos sorpresa en Palma, pero esta vez, para bien. [LEER MÁS: El look ‘plagio’ de Rosalía en Coachella que ha levantado ampollas]