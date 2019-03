La reaparición sorpresa de Meghan Markle que ha ensombrecido el acto de Kate Middleton

Todo Reino Unido tenía la vista puesta este martes en el acto de la reina Isabel junto a Kate Middleton, el primero al que acudían juntas y solas desde que la duquesa de Cambridge pasó a formar parte de la Casa Real británica. Un día muy especial, sobre todo para la mujer del príncipe Guillermo, que ha quedado en un segundo plano con la reaparición sorpresa de Meghan Markle.

Cuando ya nadie esperaba ver a la estadounidense hasta que diera a luz, algo que se espera que suceda en las próximas semanas, ha sorprendido acudiendo junto a su marido, el príncipe Harry, a la Casa de Nueva Zelanda de Londres. Lo ha hecho, según la periodista experta en realeza Rebecca English, a petición de la reina Isabel II y con el objetivo de rendir homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Christchurch del pasado domingo, en el que fueron asesinadas 50 personas.

Meghan wrote, “Our deepest condolences… We are with you.”

Harry signed his name alongside the Maori word “Arohanui,” which means “with deep affection.”#ChristchurchStrong🇳🇿 pic.twitter.com/DaKMwEf4R3

— Omid Scobie (@scobie) 19 de marzo de 2019