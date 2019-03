Descubrimos las actividades a las que se dedica la duquesa de Cambridge cuando no se encuentra cumpliendo con sus compromisos oficiales.

Podría parecer que Kate Middleton tiene una vida muy glamourosa, pero lo cierto es que, al margen de vivir en un palacio y cumplir a rajatabla con una apretada agenda marcada por la Casa Real, el día a día de la duquesa de Cambridge no difiere en demasía del de cualquier mujer de clase media-alta.

Ha sido gracias al tabloide Express que hemos podido descubrir a qué dedica el tiempo la esposa del príncipe Guillermo cuando no se encuentra representando a la Corona en alguna actividad oficial. Y resulta que la Duquesa tiene una agenda cotidiana bastante intensa. No en vano, aunque cuenta con ayuda, Kate tiene que encontrar el equilibrio entre su vida familiar y la institucional y tener ya tres hijos pequeños -además de un perro- no lo hace demasiado fácil.

A lo largo de su jornada, que empieza muy temprano, la nuera del príncipe Carlos puede llegar a cambiarse hasta cinco veces de ropa, dependiendo de los compromisos que tenga. No es extraño verla en ropa deportiva paseando al perro o con el pequeño Louis por las inmediaciones del Palacio de Kensington, o con outfits más casuales si sale a hacer algunas compras, algo que disfruta haciendo en persona. Además, aunque cuenta con la ayuda de una niñera, la española María Teresa Turrión, la Duquesa prefiere llevar a sus hijos personalmente al colegio cada día, así como recogerlos si le es posible. De la misma manera, es ella la que se encarga de organizar el día a día de su casa y de supervisar aspectos como las compras generales o los menús.

Tiempo para ella

Aunque la mayor parte del tiempo se encuentra acompañada por el personal de seguridad o por sus asistentes, Kate intenta encontrar momentos para dedicarse a sí misma. A la Duquesa le gusta mucho practicar todo tipo de deporte, algo que considera fundamental para desconectar y mantenerse en forma. Le gusta el ciclismo, el crossfit, el running y el yoga, una pasión que comparte con su cuñada, Meghan Markle.

Pese a que en el Palacio de Kensington cuentan con un cocinero, a Kate también le gusta mucho la gastronomía y a veces sorprende a su marido preparando una cena para dos, preferiblemente a base de pollo asado.