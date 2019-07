Las duquesas de Cambridge y Sussex acudieron con sus hijos a un torneo de polo benéfico para apoyar a sus maridos.

El Club de Polo de Billingbear en Wokingham, Surrey, fue ayer el escenario de un reencuentro insólito. Por primera vez los duques de Cambridge y los de Sussex disfrutaron de una entrañable jornada familiar en un entorno distendido, alejados del protocolo de la Corte y por fin Archie Harrison hacía su debut extraoficial tras su polémico y privado bautizo hace unos días. Sin embargo, pese a que los ‘Fab Four’ compartieron escenario, la sintonía entre ellos no parecía la misma de la de antaño, a tenor de las imágenes a las que se ha tenido acceso.

Por un lado, Harry y Guillermo jugaron en equipos contrarios, cosa que no suele ser extraña ya que se trataba de un encuentro benéfico pero, entre sus esposas e hijos apenas hubo signos de complicidad.

Meghan y Kate se colocaron relativamente cerca en la zona reservada a los invitados pero la interacción entre ellas y sus hijos fue cuanto menos escasa. La duquesa de Sussex se mantuvo todo el tiempo muy pendiente del pequeño Archie, mientras que Middleton hizo lo propio con Louis, sin perder de vista a George y a Charlotte, que se divirtieron mucho con su padre y apenas le prestaron atención a su primo. Solo Louis en un determinado momento protagonizó una divertida anécdota al lanzarle un beso al hijo del príncipe Harry.

Pese a que numerosos medios han considerado esta aparición de Meghan en el polo con el pequeño como un acto de buena fe tras las críticas recibidas por el secretismo en torno al bautizo, lo cierto es que llama poderosamente la atención que la actitud de ambas cuñadas e incluso la de los propios príncipes. ¿Por qué no hay imágenes de las dos juntas? ¿No es extraño que Kate no se acerque a estar con Archie o que George y Charlotte tengan curiosidad por el pequeño? ¿Tendrán razón los medios y será cierto que la relación no es buena y que Meghan es la causante de que Harry se haya distanciado de su hermano?. La respuesta solo la tienen ellos.