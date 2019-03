El nacimiento del primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle hará historia en la Casa Real Británica.

Los duques de Sussex parecen estar dispuestos a cambiar algunas de las reglas no escritas que han regido durante siglos a la Casa Real Británica. Si en noviembre de 2018 decidieron mudarse a Frogmore Cottage (Windsor) en lugar de continuar viviendo en el Palacio de Kensington, residencia habitual de la familia de la reina Isabel II, ahora el hijo pequeño de Lady Di parece haber tomado una nueva decisión pionera. El diario ‘The Daily Express’ ha informado que el príncipe Harry planea disfrutar de dos semanas de permiso de paternidad tras el nacimiento de su primer bebé con Meghan Markle. “El príncipe Harry no necesita cogerse un permiso de paternidad porque no trabaja en el sentido en el que la mayoría de la gente lo hace, pero cree que es lo que un padre moderno debe hacer“, dice uno de los amigos del nieto de la Reina según el ya citado medio.

De llevarse a cabo este hecho, Harry sería el primer príncipe que decide disfrutar de este derecho. Una novedad que hará historia en lo que respecta a las Casas Reales vigentes. Para nadie es un secreto que su esposa, la actriz Meghan Markle, es una férrea defensora de las ideas feministas. Corriente a la que el hijo del príncipe Carlos parece haberse sumado. Por el momento son varias las asociaciones que han querido apoya a Harry en este idea. Como’Parental Pay Equality, que aplauden esta iniciativa del príncipe y aprovechan para reclamar más derechos para los padres en Reino Unido.

Los derechos de los que gozan los padres británicos son más limitados que los que pueden acceder los españoles. En Reino Unido los hombre pueden coger un máximo de dos semanas cuando se convierten en papás, mientras que los españoles podrán solicitar hasta ocho a partir del próximo mes de abril. Lo que está claro es que la dulce espera está a punto de terminar, y es que Meghan Markle tiene previsto dar a luz a finales del mes de abril. Momento en el que Harry comenzará a disfrutar de su permiso de paternidad.