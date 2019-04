En medio de rumores del inminente nacimiento del hijo de Meghan Markle, el príncipe Harry no se ha perdido el cumpleaños de su abuela y la misa de Pascua

En mitad de las campanas del supuesto nacimiento del hijo de Meghan Markle, los duques de Sussex no confirman dicha noticia. De hecho, el príncipe Harry ha acudido a la tradicional misa de Pascua de la casa Windsor junta al resto de su familia. Una asistencia que pone en duda el supuesto nacimiento de su primer hijo, ya que Harry ha reiterado su intención de asistir cuando suceda el emotivo momento. Además, el príncipe ha querido estar en una fecha muy especial, ya que es el cumpleaños número 93.

Junto a su hermano, el príncipe Guillermo, y su cuñada, Kate Middleton, Harry no se ha perdido el acontecimiento familiar. Las fechas para el nacimiento del que será el primer hijo de los duques de Sussex era esta Semana Santa. De hecho, mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que no se anuncie el nacimiento del bebé debido al deseo de Meghan Markle de mantener el momento en la intimidad. Con la presencia de Harry en la misa de Pascua de la familia en Windsor, se confirma que todavía no ha llegado a la vida el baby Sussex. | [LEER MÁS: Así ha sido la reunión de Letizia y Sofía en Palma un año después del rifirrafe que marcó a la Familia Real española]