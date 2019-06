PRIMICIA | El baile de Victoria Federica con Juan Magán

La noche de este jueves ha sido una de las más especiales para Victoria Federica. No solo porque por fin celebraba su puesta de largo, sino porque se dejo ver como nunca. La nieta más discreta de los reyes Juan Carlos y Sofía no dudó en desmelenarse durante su fiesta, protagonizando un auténtico momentazo junto a la otra gran estrella de la noche, el dj Juan Magán, junto a quien bailó frente a sus decenas de invitados. Un vídeo que no te puedes perder y que Look te muestra en primicia. ¡Dale al play! | [LEER MÁS: Se desvela el secreto mejor guardado de Victoria Federica: este es el vestido para su puesta de largo]