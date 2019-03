La hija mayor de Estefanía de Mónaco se ha convertido en protagonista involuntaria de una de las fiestas imprescindibles de la Ciudad de la Luz.

Pauline Ducruet se deja querer. O al menos, eso parece. A sus 24 años, la hija mayor de Estefanía de Mónaco ha encontrado nuevo acompañante y a tenor por las imágenes a las que ha tenido acceso LOOK en primicia, se trata de un hombre que supera bastante en edad a la nieta de Grace Kelly.

La joven y su misterioso acompañante se dejaron ver en actitud cariñosa en una de las fiestas más exclusivas de París, organizada por la gurú de la moda Carine Roitfeld . Una soirée celebrada en el Pavillon Cambon bajo el nombre de ‘La Nuit by Sofitel’. Al evento no faltaron algunos de los rostros más conocidos del universo fashion internacional como Naomi Campbell, Coco Rocha, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Pixie Geldof o Alexa Chung. No faltaron tampoco representantes españoles, como Andrés Velencoso o Pelayo Díaz.

En un momento de la velada, Pauline y su acompañante fueron vistos en actitud cómplice. De pie entre la multitud, la Princesa escuchaba las confidencias de su partenaire mientras esbozaba una tímida sonrisa. La joven lucía un elegante conjunto negro y no soltó el teléfono móvil en ningún momento. Su acompañante, que llevaba una flor en la solapa de la chaqueta, le ayudaba a sostener el bolso. Se desconoce el tipo de relación que existe entre la sobrina de Alberto de Mónaco y su misterioso partenaire, pero lo cierto es que en la actualidad, Pauline no tiene pareja y con este hombre se la veía muy cómoda. ¿Quién sabe si esto ha sido el principio de una bonita amistad?.