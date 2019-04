Meghan Markle y el príncipe Harry cuentan ya los días para verle la carita a su bebé. Faltan apenas dos semanas para el nacimiento del tan esperado bebé Sussex y tanto en Londres como en Windsor se ultiman los preparativos para la llegada del cuarto nieto (o nieta) del príncipe Carlos.

Hace apenas unos días, varios medios publicaban unas imágenes en las que se veía a Daniel Martin, maquillador y amigo personal de Meghan llegando a Londres, lo que hacía saltar todas las alarmas en torno al inminente nacimiento. La siguiente en aterrizar en la City será Doria, la madre de la exactriz, quien ha pasado los últimos meses entre Londres y Los Ángeles y que ahora tiene pensado instalarse en Frogmore para ayudar a Meghan en los primeros meses de vida del bebé.

A falta de la llegada de la futura abuela, el que ya está en Londres es el ‘padre’ de la duquesa de Sussex en la ficción, Wendell Pierce. El actor, que daba vida a Robert Zane en la popular serie ‘Suits’ en la que participaba Markle hasta su compromiso con Harry, ha compartido un emotivo mensaje en Twitter: “Es fantástico estar viviendo y trabajando en Londres en un momento como este, en el que hay tanta emoción en torno al nacimiento del primer hijo de la duquesa de Sussex. Meghan, me siento muy feliz por ti. Mis mejores deseos”.

It’s great to be living & working in London while the excitement builds around the Duchess of Sussex soon giving birth to her first child. Meghan I’m very happy for you. Blessings. 👶🏼 pic.twitter.com/v2WlAKZeQS

— Wendell Pierce (@WendellPierce) 8 de abril de 2019