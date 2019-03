Los motivos que podrían deslucir la boda de Lady Gabriella Windsor

Se ha confirmado ya la fecha y el lugar en el que tendrá lugar el enlace de la hija del príncipe Michael de Kent, primo de la reina Isabel.

Ya hay fecha para la próxima gran boda real en la Familia Real Británica. Lady Gabriella Windsor, hija del príncipe Michael of Kent, primo de la reina Isabel, contraerá matrimonio con el financiero Thomas Kingston el próximo 18 de mayo, tal como han confirmado fuentes cercanas a la pareja al tabloide Daily Mail. Un enlace que tendrá lugar en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, igual que las bodas de Eugenia de York y del príncipe Harry, aunque eso no significa que el enlace vaya a parecerse al de los dos nietos de Su Majestad.

De hecho, la boda de Lady Gabriella, pese a que podría considerarse una ‘boda real’, por estar la novia emparentada con la monarca del Reino Unido, lo cierto es que será un enlace mucho más privado de lo que en un principio podría pensarse. Por un lado, no ha habido anuncio oficial notificando los detalles de la celebración, no se espera que se televise la ceremonia, ni tampoco habrá una gran afluencia de invitados de especial relevancia. De hecho, es más que posible que la Reina no acuda al enlace, ya que tampoco lo hizo a la boda del hermano mayor de Ella -como se conoce a Lady Gabriella en su núcleo más íntimo- que se celebró hace algunos años en Hampton Court.

Aunque no resulta extraño que Isabel II no asista, quienes también podrían perderse el enlace son los príncipes Guillermo y Enrique y sus respectivas esposas. En el caso de Harry, la boda de Ella se celebra un día antes de su propio aniversario de boda y justo cuando acaba de convertirse en padre, lo cual hace más que comprensible que estará inmerso en otras cuestiones. En el de Guillermo, las obligaciones le impedirán estar presente en el enlace. El duque de Cambridge siempre asiste a la final de la FA Cup de fútbol, y el año pasado no pudo ir por la boda de su hermano, donde actuaba de Best Man. En esta edición, no hay un motivo de tanto peso que justifique su ausencia.