El padre de Felipe VI se encontraba muy lejos de España en el momento de la celebración.

La infanta Margarita ya lo había advertido a mediodía cuando salió a comer con sus hijos y su marido: “no creo que mi hermano venga, aunque no sé, a lo mejor me da una sorpresa”. La tía de don Felipe estaba en lo cierto. El rey Juan Carlos no asistió a la cena que se celebró en el domicilio madrileño de su hermana con motivo de su 80 cumpleaños. El Emérito estaba muy lejos de España en ese momento y una vez más, fueron doña Sofía y la infanta Elena las representantes de la Familia Real en una fecha tan señalada.

Tal como han confirmado fuentes de Europa Press, don Juan Carlos se encontraba en la localidad de Palm Beach, ubicada en Florida. A pesar de que el padre de Felipe VI siempre ha estado muy unido a su hermana menor y además es el padrino del hijo de María Zurita -su sobrina preferida-, lo cierto es que en esta ocasión se ha perdido la celebración de un aniversario tan importante.

Don Juan Carlos suele viajar cada año por estas fechas a Florida, ya que allí tiene una residencia el magnate Pepe Fanjul, gran amigo del monarca, con quien suele hospedarse y a quien también visita a menudo en su hogar en la lujosa urbanización de Casa de Campo en República Dominicana, de la cual son dueños.

En la fiesta de la infanta Margarita no solo se ha echado de menos al rey emérito. También a la infanta doña Pilar, que ha estado representada por casi todos sus hijos y que se recupera en su domicilio tras haber pasado casi tres semanas ingresada por un problema digestivo.