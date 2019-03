El motivo del llamativo plantón de la Primera Dama de Perú a doña Letizia

Maribel Díaz ha sido la gran ausente en la segunda jornada de la visita de Estado del presidente de Perú a España.

Algo está pasando con Maribel Díaz Cabello. La Primera Dama de Perú ha estado ausente en la segunda jornada de la visita de Estado a nuestro país. A pesar de que a su llegada el pasado miércoles, la esposa de Martín Vizcarra se mostró muy sonriente y cómplice con doña Letizia, algo le ocurrió después de la cena de gala que los Reyes ofrecieron en honor del matrimonio en el Palacio Real.

Maribel no ha acompañado a su esposo en la visita a ARCO, donde Perú es este año país invitado, ni tampoco ha estado presente en la recepción de los Vizcarra en homenaje a Sus Majestades en el Pardo. Pese a que fuentes oficiales del Gobierno de Perú no han querido pronunciarse sobre qué le ocurre a la Primera Dama, parece ser que su ausencia se debe a una indisposición puntual que le ha impedido asistir no solo a la popular feria de Arte Contemporáneo, sino también a la recepción de El Pardo.

Es cierto que la ausencia de la Primera Dama en ARCO no se hizo notar en exceso y quedó eclipsada por otros asuntos que concentraron la actualidad informativa como el look de la Reina y las polémicas en torno a ciertas obras de arte, ya por la tarde, en la velada en El Pardo, sí que fue más patente.

Por ahora se desconoce la evolución del estado de salud de Maribel Díaz, aunque no parece revestir gravedad, ya que no ha habido ningún tipo de comunicado oficial al respecto. Hoy concluye la visita del Presidente a nuestro país con una serie de actividades en la Casa de América y un cóctel en el Museo Reina Sofía en el que se espera pueda participar la Primera Dama.