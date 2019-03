La veterana presentadora ha concedido una entrevista a un diario argentino mientras que su hija ha aprovechado su programa de televisión para contar algunos datos de la visita de los Reyes a Buenos Aires.

El encuentro de Mirtha Legrand con doña Letizia era uno de los más esperados del viaje de los Reyes a Argentina. De hecho, tal como aseguraba la hija de la veterana presentadora, Marcela Tinayre, la esposa de Felipe VI había pedido específicamente conocerla. Aunque en la cena de gala que el lunes los Macri ofrecieron en honor de Sus Majestades en el CCK no se produjo la tan esperada fotografía entre ellas, el martes, la recepción que don Felipe y doña Letizia dieron en el Four Seasons de la ciudad porteña ofreció a Legrand la oportunidad de verse frente a frente con la Reina. Un encuentro que la hija de la presentadora ha detallado en su programa “Las Rubias”, y del que la propia Legrand ha dado algunas pinceladas en una entrevista al periódico argentino “La Nación”.

“Es muy mona”

La legendaria actriz se ha llevado una muy buena impresión de la Reina en todos los aspectos. “Es muy delgadita, pero muy mona. Tiene una piel preciosa. Estaba muy bien peinada y maquillada. Una mujer muy cuidada y extremadamente agradable. Me parece que la reina se operó la nariz”, ha declarado la argentina.

Legrand ha destacado la cercanía de doña Letizia y hasta la ha defendido de sus posibles detractores. “Es muy simpática. Hasta me atreví a decirle si le podía dar un beso y aceptó con buen grado. Algunos la criticaron porque llevaba los hombros descubiertos, pero todo ha evolucionado. Antes las reinas iban tapadas, ahora no. Ha cambiado la realeza. Y el trato hacia ellos, también. Hace muchos años, cuando vino el rey Juan Carlos, recuerdo que lo saludé, en el Plaza Hotel, con una pequeña reverencia. Ahora eso no se hace más. La realeza se ha popularizado. Felipe y Letizia se han brindado mucho”, ha remarcado.

Sin embargo, a la presentadora no le ha gustado que Sus Majestades no fueran puntuales y que el cóctel fuera todo el tiempo de pie, algo que no resulta muy apropiado para personas de determinada edad. “Los Reyes no estuvieron muy puntuales, llegaron a las siete menos cuarto y la cita era a las seis y media. Lo único criticable es que todos debíamos permanecer de pie. Las mujeres, todas con tacones altos, se quejaban por estar de pie tanto tiempo, pero, como se trataba de un cóctel, había que permanecer así”.

Mirtha ha asegurado que se quedó muy impactada al ver al Rey en persona, por lo guapo que es y que insistió mucho en hacerse una fotografía con la Reina, a pesar de las recomendaciones del personal de protocolo.

Sobre los rumores de que fue doña Letizia quien solicitó específicamente conocerla, la presentadora asegura no saber nada al respecto y cree que son nada más que eso, rumores, aunque en el momento en que pudo saludarla aprovechó para disculparse por el revuelo que se había montado en torno a este asunto, a lo que la Reina contestó: "No, no, todo está bien".