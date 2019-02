Una película rodada en 2010 saldrá a la luz en 2019. Meghan Markle interpreta a una joven adicta a las drogas. ¿Qué pensarán los Windsor?

Cuesta creerlo pero, a dos meses de dar a luz a su primer hijo junto al príncipe Harry, Meghan Markle va a volver al cine. No, no va a grabar ninguna película sino que se va a emitir un film que protagonizó en 2006 y que ahora va a salir a la luz tras su fracaso inicial. En ‘The Boys and Girls Guide to Getting Down’, la duquesa de Sussex interpreta a una joven veinteañera cuya adicción a las drogas y al consumo excesivo de alcohol la ponen en jaque.

La cinta trata la historia de veinte solteros durante una noche de fiesta en Los Ángeles. El lanzamiento se espera finales de 2019 y se efecutará una vez que la productora haya alcanzado el presupuesto necesario para comenzar a distribuirla. Su identidad en esta ficción es cuanto menos polémica dada su relevancia social y posición dentro de la familia Windsor. ¿Qué pensará la reina Isabel II al respecto? La monarca, siempre férrea en sus tradiciones y costumbres, a buen seguro que preferiría no tener que ver más en pantalla a la mujer de su nieto. Quizá ni la propia Markle sea consciente de que el film será emitido en unos meses.

El último trabajo de Meghan Markle se remonta a hace casi una década, cuando protagonizó ‘Suits’, la aclamada serie de abogados en la que se mete en el papel de Rachel Zane. El último capítulo con su presencia se emitió en 2018, un mes antes de protagonizar su gran boda con Enrique de Inglaterra. En un primer momento se pensó que esto sería lo último que se vería de la duquesa en materia cinematográfica, pero nada más lejos de la realidad.

También en clave 'Suits', han surgido rumores de que la cadena responsable de su emisión, NBC Universal, habría tentado a Meghan Markle con un jugoso cheque a cambio de hacer un cameo en el último episodio de la última temporada de la ficción y poner así el broche de oro.