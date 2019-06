La gran reaparición de Meghan Markle en el Trooping the Colour

Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha reaparecido en plena baja de maternidad en el Trooping the Colour, ceremonia que coincide con la celebración del cumpleaños de la reina Isabel

Día importante en la realeza británica. La reina Isabel II celebra su cumpleaños oficial (fecha práctica impuesta, ya que ella nació en abril) coincidiendo con la ceremonia Trooping the Colour. Un desfile militar de los regimientos de Reino Unido que ha contado con la monarca de forma ininterrumpida a excepción de 1955, cuando una huelga obligó a suspender la celebración. Hoy, sin embargo, las miradas se dirigen a Meghan Markle. Hace poco más de un mes nacía el primer hijo de los duques de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Con excepción del tradicional posado dos días días después de haber parido, Markle ha guardado reposo con su baja de maternidad. Hoy, de manera simbólica, ha querido estar con el príncipe Harry en tan importante día para la abuela de este.

Y es que el Trooping the Colour fue el gran estreno de Meghan Markle como duquesa de Sussex el pasado año, ya que fue su primer evento de suma importancia tras volver de su luna de miel con el príncipe Harry. El hijo de Lady Di no ha variado apenas su agenda en la corona británica, pero hoy cuenta con el apoyo de su mujer. Meghan, a diferencia del año pasado, ha preferido optar por un look más oscuro, donde imperaban los tonos azules y un tocado mucho menos provocador que el pasado año, donde el rosa fue su fuerte.

Día especial también para los duques de Cambridge, ya que se trata del primer Trooping the Colour de su tercer hijo: el príncipe Louis. El pequeño integrante de la familia de Kate Middleton y el príncipe Guillermo debuta en un acto oficial, junto a su hermana Charlotte y su hermano mayor George.