Después de su viaje a Estados Unidos, donde Meghan Markle disfrutó de una particular ‘baby shower’ con sus amigos, la duquesa de Sussex y el príncipe Harry llegan a Marruecos

Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha sacado su faceta más institucional en su visita oficial a Marruecos. Acompañada de su marido, el príncipe Harry, Meghan ha dejado a los presentes con la boca abierta con un espectacular vestido de Valentino, con el tradicional rojo de la firma. Así, la duquesa de Sussex lidia con la polémica de su ‘baby shower’, un viaje privado a sus Estados Unidos natal, donde se reunió con amigos que la agasajaron con regalos para su futuro bebé. Un viaje que despertó polvareda en las islas británicas, que poco a poco se dan cuenta de que Meghan Markle no es una duquesa consorte al uso. A su llegada, el príncipe Harry estuvo muy pendiente de su mujer, como viene siendo especialmente habitual tras la noticia del embarazo.

A escaso mes y medio para la gran fecha, Reino Unido observó como Meghan Markle, vía vuelo privado, hacia un largo viaje trasoceánico para visitar a amigos de la talla de George Clooney. Una tradición que Meghan, ataviada con un look de lo más sport y casual, no quiso renunciar ni si quiera con el nacimiento del bebé en poco tiempo. Con su espectacular look de Valentino en Marruecos, Meghan Markle ha tenido también un guiño a la bandera de su país anfitrión con el rojo como color predominante. Hay que señalar que la duquesa ha innovado con su elección, ya que Valentino no se encuentra entre sus firmas de referencia.