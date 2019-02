La madre de la duquesa de Sussex demuestra que emparentar con la realeza no la ha cambiado nada.

Doria Ragland sigue siendo la misma de siempre. A pesar de que su hija, Meghan Markle, se ha convertido en una de las mujeres más famosas del mundo, la vida de la instructora de yoga no ha experimentado grandes cambios. Aunque en un principio se dijo que la madre de la duquesa de Sussex iba a mudarse a Londres para estar más cerca de Meghan, lo cierto es que Doria solo ha pasado unas semanas en la ciudad del Támesis, pero todo parece indicar que en cuanto llegue el primogénito de los Duques, Doria vuelva a viajar a la capital inglesa para ayudar a su hija en los primeros meses de la vida del bebé. Hasta ese momento, la exmujer de Thomas Markle continúa disfrutando de una vida sencilla, tal como demuestran las imágenes a las que ha tenido acceso LOOK en primicia.

El pasado martes, mientras Meghan se encontraba en Nueva York en compañía de su círculo más íntimo de amigas, Doria salió a pasear a su perro por los alrededores de su residencia de Los Ángeles. Vestida de manera informal, con mallas negras, botas grises de pelo, una camiseta rosa, bandolera roja, gafas de sol, una bandana para sujetar su cabello y un plumas negro, Doria caminó relajada por los alrededores de su domicilio, sin soltar el teléfono móvil de su mano. En un momento dado, su pequeño perrito tuvo que hacer sus necesidades y la madre de Meghan, como ciudadana ejemplar, no tuvo reparo en recoger cuidadosamente los excrementos del animal en una bolsita de plástico. Y es que aunque Doria haya emparentado con la realeza sigue siendo una mujer común. Nos quedamos con las ganas de saber si Meghan hace lo propio cuando saca a pasear a sus mascotas por los jardines de Kensington.

Una ausencia ¿justificada?

Se ha especulado mucho sobre el motivo por el que Doria no estuvo presente en la ‘baby shower’ de su hija ya que esos días, la instructora de yoga se encontraba en Los Ángeles y no le hubiera costado mucho coger un avión hasta Nueva York. Lo cierto es que a falta de confirmación oficial, todo apunta a que es muy posible que Meghan Markle vaya a disfrutar de una nueva fiesta para el bebé en los próximos días. Una fiesta con toques británicos y en Londres a la que asistirían no solo su madre, sino también su cuñada, Kate Middleton -que tampoco fue a la de Nueva York- y otros miembros del clan Windsor. Habrá que esperar a ver si esto se confirma o no. ● | [LEER MÁS: El detalle que podría confirmar el sexo del bebé de Meghan Markle]