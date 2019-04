La duquesa de Sussex podría estar pensando ya en la vuelta a la actividad oficial.

Meghan vuelve a dar la campanada. Si el príncipe Harry aseguró que iba a cogerse al menos dos semanas de baja para estar con su familia tras el nacimiento del bebé, parece que la Duquesa tiene la intención de reducir su baja maternal lo máximo posible y regresar al trabajo a la mayor brevedad. Así lo ha asegurado una fuente cercana a los Sussex.

Aunque hace ya casi seis semanas que Meghan dejó de participar en actos oficiales, la esposa del príncipe Harry ha continuado trabajando en cuestiones relacionadas con sus patronazgos y organizaciones benéficas desde su residencia en Frogmore Cottage.

Por ahora no hay nada confirmado ya que hay que esperar a que nazca el bebé y ver cómo se encuentra Meghan. No obstante, parece ser que la intención de la Duquesa es reaparecer de cara a la celebración del cumpleaños de la Reina, esto es, en el mes de junio, con el desfile de ‘Trooping the Colour’, apenas seis semanas después de dar a luz.

Es cierto que seis semanas puede resultar un tiempo excesivamente breve para reaparecer en público, ya que supone la mitad de los tres meses que se consideran como tiempo normal de baja para las madres estadounidenses. De hecho, las británicas suelen recurrir a períodos más extensos que van entre seis y doce meses.

Con este gesto, es muy probable que la duquesa de Sussex se gane un poco más el apoyo de la Reina, que en las últimas semanas no parece estar muy contenta con su actitud. No hay que olvidar que Isabel II dio un pequeño toque de atención al príncipe Guillermo cuando Kate Middleton sugirió que quería reducir su agenda para pasar más tiempo con sus hijos, algo que la monarca no se tomó muy bien porque para ella el deber siempre está por delante.

Las bajas de Kate Middleton

En el caso de la duquesa de Cambridge, el tiempo de baja en cada uno de sus embarazos ha sido diferente. Con George, se incorporó a la agenda oficial a las seis semanas, con Charlotte, regresó a la actividad ocho semanas después de dar a luz y con Louis se cogió el máximo, seis meses, aunque hizo una aparición especial para el aniversario de la RAF, de la que es patrona.