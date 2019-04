A los duques de Sussex les ha salido un ‘enemigo’. Su brillante estreno en Instagram hace apenas unos días ya cuenta con un hater. Kevin Keiley, un vecino de la localidad de Sussex que está indignado con el príncipe Harry y Meghan Markle y que les acusa directamente de usurpación.

Al parecer, este profesor de autoescuela de 55 años residente en Worthing (West Sussex), hace tres años una cuenta de Twitter e Instagram bajo el nombre de @sussexroyal haciendo referencia al club de fútbol Reading FC, que coloquialmente se conoce como los Royals. El caso es que la cuenta se llama exactamente igual que la que ahora han creado los Duques. Una coincidencia que ha provocado que la del señor Kiley pase a llamarse @_sussexroyal para evitar confusiones, eso sí, sin previo aviso.

This is the original and only Sussexroyal. We talk about supporting Reading FC

— Kevin Keiley (@Sussexroyal) April 3, 2019