El exnovio del prometido de Marta Luisa de Noruega habla por primera vez

La nueva relación de Marta Luisa de Noruega sigue dando de qué hablar. Esta vez no por el presente de ambos, sino por el pasado de él y es que el ‘chamán’ Durek Verret tuvo un exnovio para sorpresa de muchos. Él es Hank Greenberg, es masajista y estuvieron juntos durante más de ocho años, pero no todo queda ahí. Según ha revelado el joven con el que llegó a comprometerse en el año 2015, «no tiene nada agradable que decir sobre él» y así lo ha confesado en ‘Daily Mail’.

Sin embargo, no solo tiene críticas personales hacia él, también hacia su profesionalidad como chamán. Hank no considera que él pueda presumir de habilidades espirituales y, además, deja claro que no cree en él: «me resulta muy difícil creer en él, basándome en mi experiencia personal». Unas palabras que habrán caído como un jarro de agua fría en la Familia Real de Noruega si se tienen en cuenta las declaraciones que el propio Haakon ha hecho sobre este asunto: «seguimos con mucha atención lo que se dice y se escribe. Lo que queremos es hablar con mi hermana, especialmente sobre lo que pasará con el título (de princesa) y sus actividades comerciales».

Reacción poco común en las casas reales, ya que no es habitual que se pronuncien sobre discusiones que solo les atañen a ellos. No obstante, parece que el diálogo entre los hermanos ha comenzado. Quién sabe si la decisión sería la de retirar el título de princesa a Marta Luisa.