Mariángel Alcázar: “El rey Juan Carlos no se quería ir sin cambiar la opinión que se tenía de él”

La periodista experta en cuestiones de la Familia Real Española explica los motivos que han llevado al rey Juan Carlos I a renunciar a su vida pública definitivamente, cinco años después de su abdicación

No se habla de otra cosa en los corrillos periodísticos cercanos a la Casa Real Española. La decisión del rey Juan Carlos de renunciar a su vida pública de manera irreversible ha supuesto que los expertos hablen largo y tendido sobre los motivos de la marcha del monarca, cinco años después de su abdicación. Mariángeles Alcázar es una de las voces más autorizadas para hablar de cuestiones cercanas a la Familia Real Española y durante ‘El programa de Ana Rosa de este martes ha explicado las razones que le han llevado a dar un paso al lado.

Para la periodista de ‘La Vanguardia’ se trata de algo ya meditado previamente, pero que responde a la necesidad de lavar su imagen pública: “Es una decisión que había expresado ya varias veces. Desde el anuncio de abdicación, el Rey ha querido escribir un epílogo después de un final de reinado traumático. Una prórroga para cambiar el signo de la opinión que se tenía de él”.

Mariángeles Alcázar cree que no ha sido nada fácil para él ni para el resto de la Corona el decir adiós de manera definitiva, este próximo domingo 2 de junio: “El 80 aniversario era el momento que él quería decir adiós, pero salieron las famosas cintas de Corinna. El encaje del Rey en la maquinaria actual de La Zarzuela no ha sido fácil, tiene una personalidad muy fuerte. Por el sentido que tiene de la Corona él siempre se apartó para no opacar a su hijo, fue generoso, pero tiene un fuerte carácter”.

Ha habido otro aspecto muy importante en la decisión del rey Juan Carlos: Sofía: “También otro punto importante es la reina Sofía. En los últimos actos públicos ha habido una reconciliación con su familia. Él quería que su última imagen fuera junto a su mujer”, argumenta la periodista.

En definitiva, se podría concluir que “No hay solo una razón. Don Juan Carlos quería jugar esa prórroga y cambiar su imagen. El 40 aniversario de la Constitución le resarció de algunas heridas. Cada vez tiene más problemas de movilidad que van a más Él es una persona muy coqueta y que le molesta verse fotografiado. Hace poco estuvo en el entierro del Gran Duque Juan de Luxemburgo y tuvo que ser ayudado por su escolta”. El rey deja paso a su hijo y ya no hay marcha atrás. | [LEER MÁS: El llamativo cambio radical en la agenda de la reina Letizia].