La consorte española ha quedado relegada en uno de los encuentros internacionales más importantes para don Felipe.

No ha podido ser. Pese a los esfuerzos de doña Letizia, la Reina no ha conseguido convertirse en la gran protagonista de uno de los días más importantes para el rey Felipe, sino más bien todo lo contrario. Este lunes Sus Majestades viajaron hasta Windsor, donde el Jefe del Estado fue investido caballero de la Muy Noble Orden de la Jarretera por la reina Isabel. Un acto en el que don Felipe y doña Letizia coincidieron no solo con algunos de los miembros centrales del clan Windsor, sino también con Máxima y Guillermo de Holanda, a quienes no veían -al menos en público- desde 2015.

Aunque doña Letizia acertó de pleno con su look ‘british’ firmado por la marca sevillana Cherubina, lo cierto es que , a tenor de las imágenes a las que hemos tenido acceso, la esposa de Felipe VI no ha logrado eclipsar ni a Máxima de Holanda ni a Kate Middleton. Es más, doña Letizia no parecía sentirse muy cómoda con ellas y pasó gran parte de la jornada en compañía de la condesa de Wessex y la duquesa de Gloucester, mientras que Camilla Parker, Kate Middleton y Máxima ‘hacían piña’.

En anteriores ocasiones, cuando doña Letizia ha coincidido con la argentina, la sintonía entre ambas consortes ha sido patente. ¿Por qué ahora apenas se han dirigido la palabra?, ¿ha ocurrido algo entre ellas? Es cierto que las cámaras no tienen acceso al interior de la ceremonia ni a la celebración posterior, de manera que desconocemos si la química entre ambas aún se mantiene, pero a primera vista parece que algo ha cambiado.

De la misma manera, Kate Middleton tampoco le ha prestado demasiada atención a nuestra reina. Tanto es así que ha sido doña Letizia la que se ha acercado a ella para entablar conversación. Lógicamente, la Duquesa ha respondido de manera muy educada y después han ido juntas en el mismo carruaje, eso sí, ya con el príncipe Guillermo y el rey Felipe. No te pierdas nuestra galería y descubre toda la secuencia en la que se observa cómo doña Letizia se ha quedado 'marginada' en Windsor.