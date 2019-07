Ona Carbonell ha demostrado con creces que es una auténtica fuera de serie. La campeona de natación sincronizada se ha convertido en la deportista con más medallas mundiales, concretamente 23, un hito por el que ha sido invitada al palacio de la Zarzuela para ser felicitada personalmente por los reyes Felipe y Letizia. A la espera de la entrada de sus majestades en el salón de audiencias, Ona Carbonell se arreglaba el look para calmar los nervios. Pero cuando apareció don Felipe en la sala, con la mano tendida para realizar un saludo formal, la nadadora se dejó llevar por la efusividad y se saltó el protocolo, lo que provocó una reacción inmediata en los reyes. Además, llama poderosamente la atención la gran sintonía que rápidamente se establece entre la reina Letizia, habitualmente comedida, y la deportista, que no dejan de hablar entre ellas ni durante el posado. Dale al play y no te pierdas las curiosas imágenes. | [LEER MÁS: Las vacaciones en zona VIP de Susana Díaz antes del debate de investidura ‘para la gente’]