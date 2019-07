El último acto oficial de la reina Letizia ha dejado una divertida anécdota cuando Su Majestad se ha probado unas gafas de realidad virtual. ¡No te pierdas este momentazo!

Haciendo bueno su cargo como Presidenta de Honor, doña Letizia Ortiz ha acudido a la reunión de trabajo con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Mucho se ha hablado del look ‘working’ elegido por la consorte para combatir la ola de calor que azota todo el país, pero no todos han caído en una de las anécdotas de la jornada. La Reina ha tenido la oportunidad de ser la protagonista de una experiencia con gafas de realidad virtual. No es muy habitual ver a un miembro de la Familia Real mostrar tanta naturalidad y diversión durante sus actos oficiales. La reacción final de Letizia no tiene desperdicio. Pincha en la galería y no te pierdas toda la secuencia de este momentazo real! | [LEER MÁS: La nutricionista de los famosos se ‘moja’ sobre la dieta de la Reina]