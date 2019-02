El especialista en Casa Real cuenta cómo reaccionó el Rey Felipe VI cuando supo de la existencia de un diario de su esposa.

Los secretos de doña Letizia plasmados en un libro. Lo que para muchos podía ser una quimera inalcanzable, según Jaime Peñafiel, se ha materializado. Un diario de la Reina en el que todo quedaría al descubierto y cuya existencia sale a la luz gracias al experto en Casa Real. “Si hay alguien que puede escribir su propia historia, esa es ella. Primero porque es periodista y eso se lleva por dentro y segundo porque su experiencia de vida es única”, dice el periodista a este digital.

Peñafiel hacía saltar la liebre sobre la existencia de esta ‘joya’ en su última columna ‘Azul y Rosa’ de ‘El Mundo’, donde se ha atrevido a contar que el mismísimo Rey Felipe VI fue la persona que impidió que este libro tan íntimo continuara siendo escrito. Sin embargo, se desconocía el motivo por el que el Rey quiso censurar de manera taxativa algo tan íntimo y quizás necesario para la Reina, pues le ayudaba a desahogarse sobre su día a día. El experto en realeza ha analizado las posibles razones que llevaron al monarca a frenar este libro.”Tendría miedo y pensó que iba a escribir cosas personales, privadas y relacionadas con la familia. Además, como ella ha sido siempre tan polémica….”, confiesa Peñafiel, que sin que sirva de precedente, echa un capote a reina Letizia: “eso era parte de su intimidad, estaba en su derecho. Ahí el Rey se pasó“.

Aunque esta prohibición llegó cuando la reina Letizia acababa de llegar a Zarzuela, de hecho, Peñafiel considera que el fuerte carácter de la Reina hubiera provocado que este día acabara de otro modo. “Él se lo prohibió cuando mandaba, ahora no manda nada. A Letizia no se le prohíbe nada. Entró con fuerza, pero ahora…. ahora es otra cosa“, exclama entre carcajadas el experto. Pero Letizia no es la única reina que ha querido dejar por escritos sus vivencias. Fabiola de Bélgica o la mismísima Reina de Inglaterra, Isabel II, han dejado plasmadas sus experiencias más secretas en un diario. Con contenido muy personal que no ha visto, ni verá por un largo tiempo la luz.

“Los diarios no se escriben para que sean leídos, pero es algo que queda para la historia. Todas las niñas sueñan con casarse con un príncipe y ella se acuesta con uno de verdad”, dice Jaime Peñafiel sobre doña Letizia. Pero, ¿ha retomado la Reina estas letras que tanto le servían entonces para plasmar algunas de sus intimidades? “Yo creo que debe de estar escribiéndolo. ¡Cómo va a renunciar a relatar esa experiencia que es única en la historia!“, revela el periodista en exclusiva a este digital. Y es que uno cuando es periodista, lo es siempre. Incluso para él mismo.

Jaime Peñafiel robó el diario de una reina

Sin embargo, este no es el único diario del que Jaime Peñafiel conoce su existencia. El conocido periodista vivió hace años un episodio que jamás olvidará: el robo del diario de la reina Fabiola de Bélgica. En 1960 un, por entonces, joven Peñafiel junto al periodista Jesús Hermida entró en el domicilio madrileño de la que después se convertiría en Reina de Bélgica y ambos sustrajeron uno de sus diarios. Documento que después tuvieron que entregar. “Fabiola estaba en Bruselas anunciando su compromiso, Jesús Hermida y yo contactamos con su hermano que nos abrió la casa. Vimos toda la casa y en la mesilla de noche estaba el diario y nos lo llevamos“, cuenta el periodista.

Pero este hecho tuvo consecuencias en Peñafiel: "Fabiola se enteró y en aquella época, que el Franquismo utilizaba a Fabiola como un éxito en la relación con Bégica y la cuidaban y la mimaban, fueron a por nosotros. Tuvimos un follón de mil demonios, me sacaron en pijama de mi casa y casi me llevan a la cárcel" relata Peñafiel. No cabe duda de que este objeto tan personal de la Reina tiene, aún a día de hoy, un valor informativo inestimable, algo que también tendría el de la Reina Letizia. Documento que, de existir, se convertiría con el tiempo en uno de los legados más especiales que la consorte dejaría para la historia.