El momentazo de doña Letizia y Ricardo Darín en Buenos Aires

Los Reyes se despidieron de Buenos Aires con una recepción en el hotel Four Seasons de la ciudad porteña a la que asistieron numerosas personalidades de la sociedad argentina.

La visita de los Reyes a Buenos Aires nos ha mostrado una de las facetas más desconocidas hasta ahora de doña Letizia, la de fan. Aunque no es ningún secreto que la esposa de Felipe VI es una gran apasionada del cine, no es habitual verla comportarse de manera tan espontánea como ocurrió en la recepción que Sus Majestades ofrecieron al matrimonio Macri en el hotel Four Seasons de Buenos Aires y a la que asistieron numerosas personalidades de la sociedad argentina.

Una velada en la que los Reyes coincidieron con Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier, Andrés Calamaro y el actor Ricardo Darín. Ha sido precisamente con el intérprete junto a este con quien la Reina ha protagonizado uno de los momentos más entrañables de la noche.

Al verle, doña Letizia le ha saludado de manera muy cariñosa, con un abrazo, y le ha preguntado: “¿Cómo estás?”. Ambos han conversado durante un rato e incluso ha llamado la atención que se les ha visto en algún momento rozándose las manos de manera sutil.

Darín también ha estado hablando con el Rey, quien, al igual que doña Letizia, es un gran apasionado del cine. De hecho, ambos aprovechan cada vez que pueden para escaparse a solas y disfrutar de una velada para dos en algunas de las salas de cine de Madrid.

Durante la recepción se ha servido un menú fusión que ha consistido en jamón de jabugo, cous cous, croquetas, varios tipos de quesos y pasta rellena con salsa.

El otro gran encuentro de la velada se ha producido entre doña Letizia y la legendaria presentadora y actriz Mirtha Legrand , quien incluso ha agarrado con fuerza a la Reina por el brazo . Al parecer, Su Majestad había pedido expresamente conocer a la veterana periodista, que es toda una leyenda de la televisión argentina.