La primogénita de los Reyes se enfrenta a un futuro marcado por las mujeres.

El futuro de la Monarquía en Europa está en manos de las mujeres. Salvo en el caso del Reino Unido, Mónaco,Luxemburgo y Liechtenstein, el resto de Casas Reales tienen a mujeres por herederas, bien en su primera generación, o en la siguiente, como ocurre en de Noruega, donde después del príncipe Haakon, será la princesa Ingrid quien se ciña la corona.

Lejos han quedado los tiempos en que la Ley Sálica daba preferencia a los hombres sobre las mujeres y además, por fortuna, aquellos países, como España, en los que sigue vigente, el destino ha querido que los Reyes solo tengan hijas, de manera que sea una mujer la próxima Jefa del Estado.

Es en esta Europa de mujeres en la que Leonor está llamada a reinar. La primogénita de don Felipe y doña Letizia compartirá protagonismo en el futuro con cuatro princesas y tres príncipes. Elisabeth de Bélgica, Estelle de Suecia, Ingrid de Noruega, Amalia de Holanda, George de Cambridge, Christian de Dinamarca y Jacques de Mónaco. Estos son los nombres del futuro de la Monarquía. Un futuro eminentemente femenino en el que Leonor ha tenido la fortuna de librarse del yugo de la Ley Sálica por haber tenido una hermana y no un hermano. Su tía, la infanta doña Elena fue desplazada en la sucesión con el nacimiento del rey Felipe VI.

Algo similar a lo que le ocurrió a la infanta Elena le pasó a Marta Luisa de Noruega. A pesar de que desde 1990 la Ley Sálica ya no está vigente en Noruega, a Marta Luisa no le afectó y su hermano Haakon mantuvo su preeminencia en la línea sucesoria. Algo que en el fondo a la Princesa no le importó en exceso, pero que ya no le ha ocurrido a su sobrina Ingrid.

En la actualidad, solo España y Mónaco mantienen la Ley Sálica. En el caso español, a Leonor, tener una hermana le ha garantizado su acceso al trono, pero peor lo tiene Gabriella de Mónaco, quien, a pesar de haber nacido cinco minutos antes que su hermano, ha quedado en segundo lugar.