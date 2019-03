Kate Middleton revela el destino de la próxima escapada familiar de los Cambridge

Kate Middleton y el príncipe Guillermo se han dado un baño de masas en la localidad costera de Blackpool. Después de asistir ayer al almuerzo que la reina Isabel ofreció en el palacio de Buckingham con motivo del 50 aniversario de la investidura de Carlos de Inglaterra como príncipe de Gales, los duques de Cambridge han retomado su agenda conjunta con una divertida y entrañable excursión a una de las zonas más turísticas del Reino Unido. Una visita que se ha visto un tanto deslucida por el frío y las lluvia, pero en la que Kate Middleton ha hecho una curiosa revelación.

Para esta ocasión, la duquesa de Cambridge se ha decantado por un estilismo en tonos verdes. Kate ha lucido un vestido nuevo de Michael Kors (260 euros), que ha combinado con abrigo clásico de Sportmax (1000 euros), botas negras, original bolso de Manu Atelier (500 euros), bufanda y guantes en color verde y pendientes de amatistas y diamantes de Kiki McDonough. Un look perfecto para combatir las frías temperaturas de la zona.

Durante el habitual ‘paseíllo’ que han realizado los Duques a su llegada a la ciudad, Kate ha bromeado con algunos de los curiosos que se han acercado para ver de cerca a la pareja. “¿Es el clima siempre así?”, ha dicho la Duquesa. “Nos encantaría traer a George, Charlotte y Louis a pasar un día en familia, les gustaría mucho, hay muchas cosas que les encantarían a los niños también. Esperamos poder traerlos la próxima vez”, ha declarado Kate Middleton, lo que ha despertado todas las alarmas sobre una posible escapada de la familia a la localidad costera en un futuro próximo.

Una imagen insólita

Al margen del baño de masas que los Cambridge se han dado en Blackpool, pocas horas antes de poner rumbo a la localidad, un vídeo de la pareja se ha hecho viral en la red. En el clip, Kate y Guillermo caminan de la mano en los jardines del Palacio de Kensignton hacia el helicóptero. Hasta aquí nada especial, si no fuera porque, a diferencia de los duques de Sussex, los Cambridge, al igual que la reina Isabel y el duque de Edimburgo, o Carlos y Camilla, no se dedican muestras de cariño en público. Aún así, siempre resulta bonito verles en actitud cariñosa, aunque sea cuando piensan que están alejados de miradas indiscretas. ● | [El guiño feminista de la reina Letizia en el Día Internacional de la Mujer]

William and Kate being cuties and holding hands on their way to their helicopter 😭😭😭♥️ pic.twitter.com/8iPhGRVE9G

— Tea Time With The Cambridges (@TeaCambridges) March 6, 2019