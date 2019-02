Los duques de Cambridge han disfrutado de unos días de descanso coincidiendo con las vacaciones de mitad de trimestre de sus hijos mayores.

Kate Middleton fue la gran ausente -junto con Doria Ragland– a la gran ‘baby shower’ de Meghan Markle. Los duques de Cambridge se han tomado la semana libre coincidiendo con las vacaciones de mitad de trimestre de sus dos hijos mayores, los príncipes George y Charlotte, para poder disfrutar de unos días de descanso en familia. Aunque es cierto que Kate y Guillermo no suelen dar detalles de sus escapadas privadas, no es raro que de alguna manera u otra, sus planes trasciendan a los medios, y esta vez no ha sido una excepción.

Tal como confirma la periodista Rebecca English, los duques de Cambridge no han hecho ningún viaje al extranjero -como sí ocurrió hace algunos años, que estuvieron en la exclusiva estación de esquí de Courchevel-, sino que han preferido trasladarse a su residencia campestre en Norfolk, Amner Hall. Ha sido allí donde Kate Middleton ha disfrutado de una jornada muy especial con sus dos hijos mayores.

La duquesa de Cambridge ha dejado al pequeño Louis en casa con el príncipe Guillermo y su niñera española María Teresa Turrión y se marchó el martes por la tarde con George y Charlotte a un exclusivo spa de lujo cercano a su residencia de Norfolk. Tal como aseguran testigos a la reportera, Kate lucía un traje de baño de color tierra y llevaba maquillaje, pendientes de perlas y su inseparable sortija de compromiso.

La esposa del príncipe Guillermo intentó pasar desapercibida y se comportó con sus hijos como cualquier madre más. Los tres disfrutaron de una entrañable tarde en el recinto, en el que permanecieron en torno a una hora, no solo en la zona de baño, sino también en el baño turco y en la sauna.

Una mujer que se encontraba en esos momentos en el spa ha asegurado que tanto Charlotte como George se comportaron muy bien, muy atentos a las instrucciones de su madre, que les indicaba lo que debían hacer en todo momento y organizó carreras entre los niños. Ambos príncipes parecían sentirse muy cómodos y seguros en el agua, sin manguitos ni flotadores.

Por ahora el Palacio de Kensington no ha querido hacer declaraciones sobre la escapada de la Duquesa con sus hijos mayores, que hoy por fin ya han retomado las clases.