La duquesa de Cambridge ha celebrado el centenario de Gilwell Park como sede de los scouts del Reino Unido.

Único acto de Kate Middleton de esta semana en medio de los fuertes rumores sobre su enfrentamiento con la que fuera una de sus grandes amigas, la marquesa de Cholmondeley. La esposa del príncipe Guillermo ha retomado su agenda en solitario para visitar Gilwell Park con motivo de su centenario como sede de los scouts del Reino Unido.

Un acto que nos ha regalado algunas de las imágenes más entrañables, espontáneas y a la vez curiosas de la madre de los príncipes George, Charlotte y Louis. Y es que para esta jornada ‘campestre’, Middleton ha dejado de lado los tacones y los vestidos y ha optado por un look más cómodo. La Duquesa ha lucido unos vaqueros negros ajustados, un jerséy color caldero de la firma J. Crew, una cazadora de Barbour y unas botas de montaña de See by Chloé. Estas botas fueron las que estrenó precisamente en su primer acto tras su baja de maternidad después del nacimiento del príncipe Louis.

La nuera del príncipe Carlos ha llevado al cuello un pañuelo con rayas blancas, rojas, negras y azules que es típicos de los scouts y que no podía faltarle en un día tan especial. Y es que Kate es voluntaria de la organización desde 2012, aunque su actividad se haya reducido con el nacimiento de sus hijos.

Un pequeño percance

Durante unas horas, la Duquesa ha dejado apartados los estrictos protocolos de la corte y ha disfrutado de una entrañable jornada acompañada de los pequeños scouts, que le han mostrado sus destrezas en materia de supervivencia. Kate ha podido plantar una semilla de roble, pero también ha vivido un pequeño percance que se ha convertido en la anécdota de la jornada.

En un momento de la visita, la Duquesa se ha acercado a ver una 'casita' que habían fabricado los scouts a los pies de un árbol, pero se ha quedado 'atrapada' en su interior, hasta el punto de que ha pedido ayuda a un niño para que la ayudase a salir, no sin antes remarcar lo bien hecha que estaba y lo resistente al agua que parecía.