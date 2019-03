Meghan Markle disfrutó de una ostentosa 'baby shower' con todo lujo de detalles y en compañía de sus íntimas amigas en Nueva York.

No hay ninguna guerra entre Kate Middleton y Meghan Markle, al menos de puertas para adentro. Es cierto que la duquesa de Cambridge fue una de las grandes ausentes -junto con Doria Ragland- a la ‘baby shower- de la esposa del príncipe Harry, a pesar de que se tomó unos días de descanso para estar con su familia, pero Kate tenía motivos de sobra para no estar en Nueva York en la fiesta de su cuñada. Tal como ha revelado el digital US Weekly, la duquesa de Cambridge estaría organizando una segunda ‘baby shower’ para Meghan y esta vez, la celebración tendría lugar en el Reino Unido.

Una fiesta muy especial a la que no solo va a asistir la madre de Meghan, que viajará a Londres próximamente para estar junto a ella las últimas semanas antes de la llegada del bebé Sussex, sino también el círculo más cercano de la Duquesa en el Reino Unido y que podría suponer una afrenta contra el estricto protocolo de la reina Isabel, que no contempla este tipo de celebraciones típicamente americanas.

Aunque por ahora no han trascendido detalles de la posible fiesta que Kate estaría organizando para su cuñada, todo apunta a que Kate ya se encontraría inmersa en los preparativos. La experta en realeza Victoria Arbiter mantiene que los británicos no tienen la costumbre de realizar 'baby showers' en el sentido estricto del término, pero sí que habrá un evento privado para Meghan al que asistirán sus amigos y familiares más cercanos. Una fiesta que serviría para poner punto y final a los continuos rumores de un supuesto enfrentamiento entre ambas duquesas que en el fondo nunca ha tenido lugar. Estaremos expectantes a ver cuándo y dónde tiene lugar y si su realización conlleva algún tipo de consecuencia negativa para Kate con la abuela de su marido.