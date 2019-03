Meghan Markle ha sido el primer miembro de la Familia Real en sorprender con su estilismo en una de las jornadas más especiales para los Windsor.

Nos ha dejado con la boca abierta. Meghan Markle ha deslumbrado en uno de las jornadas más importantes para el clan Windsor, el día de la Commonwealth. Los duques de Sussex han sido los primeros en inaugurar la agenda oficial prevista con una visita a la Casa de Canadá, donde han mantenido un evento con jóvenes del país que residen en el Reino Unido.

Una cita para la que Meghan , que antes de trasladarse a Londres vivía en Toronto, ha escogido un look de inspiración años 50 con claros guiños tanto a Jackie Kennedy como a su cuñada, Kate Middleton. Se trata de un abrigo en color verde musgo, con aplicaciones en negro, de corte clásico y silueta oversize que ha combinado con stilettos de más de 10 cm de Aquazzura y clutch en negro de cartera de mano de raso negro de Givenchy y pendientes de la firma canadiense Maison Birks de oro amarillo y ópalo. Bajo el abrigo, la Duquesa llevada un vestido a juego en el mismo tejido y color. El conjunto lo firma la marca Erdem, una de las preferidas de su cuñada, Kate Middleton, quien hace apenas unos días vistió un conjunto del mismo color en una visita a Blackpool. Además, la propia Meghan lució una americana de Alexander McQueen -modisto fetiche de la duquesa de Cambridge- el viernes pasado, lo que supone un guiño más a la esposa del príncipe Guillermo que vuelve a dejar claro que entre ellas no hay roces. Sin embargo, lo más importante de esta prenda pertenece a una colección inspirada en la Princesa Orietta Doria Pamphilj, quien precisamente comparte nombre con la madre de Meghan. En resumen, un look lleno de simbolismos.

Este ha sido el primer acto de una de las jornadas más importantes para la Familia Real. Está previsto que a primera hora de la tarde, el clan Windsor al completo participe en un servicio religioso en la Abadía de Wetsminster y que por la noche el príncipe de Gales ofrezca una recepción en Marlborough House.