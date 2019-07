Un joven se veintidós años desafía los sistemas de seguridad que protegen a la madre del príncipe Carlos.

El equipo de guardaespaldas de Isabel II no pasa por su mejor momento. Si en 1982 Michael Fagan se coló no una, sino dos veces, en la residencia oficial de la Reina y logró llegar hasta los pies de su cama ahora, casi cuatro décadas después, la pesadilla vuelve a repetirse.

Tal como han confirmado las autoridades, la pasada semana, un joven de veintidós años emuló la hazaña de Fagan y se coló en el Palacio de Buckingham en torno a las 2 de la mañana. El intruso llegó hasta una de las zonas cercanas a las dependencias de Su Majestad, justo antes de ser arrestado por las autoridades. Por ahora se desconoce el motivo que ha llevado al joven a ‘colarse’ en el Palacio.

Por fortuna, el hombre no iba armado, de manera que su presencia no parecía entrañar riesgo para la Reina, aunque no deja de ser preocupante que lograra eludir los sistemas de seguridad del recinto así como a los guardias encargados de la protección de la soberana. La madre del príncipe Carlos no fue consciente en ningún momento de lo que estaba ocurriendo a pocos metros de su habitación, sino que se le informó a la mañana siguiente.