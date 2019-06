Harry y Meghan, en el ojo del huracán por la carísima reforma de su casa

Cada nuevo paso que dan el príncipe Harry y Meghan Markle les pone en el punto de mira. Algo que se ha vuelto a repetir este mismo lunes tras la publicación de las últimas cuentas anuales de la Casa Real británica, que han pasado prácticamente desapercibidas. Todo el mundo ha centrado su atención en el elevado coste de la reforma de Frogmore Cottage, la casa que la reina Isabel regaló a los duques de Sussex con motivo de su matrimonio.

Si bien se sabía que la pareja iba a desembolsar 1,5 millones de euros en las obras de remodelación, previamente aprobadas por la reina, al final el coste total de poner a punto esta residencia ha sido de casi 1 millón de libras más, 1,9 millones. Una altísima cifra que ha situado al matrimonio en el ojo del huracán y en la portada de los principales medios británicos que no dudan en señalar que ese dinero procede de los impuestos que pagan los contribuyentes.

Como viene pasando desde que la actriz pasó a formar parte de la casa real británica, casi todas las críticas van dirigidas hacia ella y es que hay quienes no entienden por qué Meghan,vinculada a asociaciones que luchan contra la pobreza, tiene gastos tan elevados, tanto con respecto a esta reforma como en ropa y zapatos de lujo.

Una reforma millonaria

A pesar de que poner a punto Frogmore Cottage ha sido muy costoso, lo cierto es que la mansión necesitaba un lavado de cara. Cuando fue construida, en el siglo XIX, contaba con cinco casas más pequeñas destinadas al servicio que el príncipe Harry y Meghan Markle han decidido unir a la vivienda principal. De este modo, han añadido nuevos dormitorios, cuartos de baño, una gran cocina y han renovado las escaleras y las chimeneas.

Harry and Meghan’s Frogmore Cottage renovation costs taxpayer £2.4mhttps://t.co/ojbVu4LfDH. Your not shocked that we are paying there bills are you. They are parasites off the highest order. But the problem is most English people won’t see a problem with this. Scoungers. pic.twitter.com/zdgNVQLSij

— robert boyd (@robceltic) 25 de junio de 2019