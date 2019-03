La reina Isabel II para los pies al príncipe Harry y a Meghan Markle

La reina de Inglaterra frena en seco la propuesta de los duques de Sussex.

Nada es perfecto, ni siquiera en las dependencias de Kensington Palace. Los duques de Sussex parecen ser los responsables del fin de la aparente buena sintonía que existía entre los miembros de la Casa Real Británica. Hecho en el que la mismísima reina Isabel ha tenido que tomar partido. A mediados del mes de febrero se oficializó la mudanza de Meghan y Harry a Frogmore House (Windsor), hecho sin procedentes que para los tabloides ingleses suponía el “divorcio” definitivo con Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Pero el distanciamiento no solo tiene que ver con el espacio físico, sino que además sus agendas personales -que hasta ahora eran compartidas- se habrían dividido, según señala el diario ‘The Times’. Algunos medios de comunicación de Reino Unido apuntan que todo este asunto tendría como trasfondo el supuesto enfrentamiento de cuñadas que existiría entre las esposas de los hijos de Lady Di. Rumor que cada día coge más fuerza.

Un reportaje publicado este pasado fin de semana en el periódico ‘The Sunday Time’ apunta a que ha sido la reina Isabel II, quien ha tenido que poner parar los pies respecto a este asunto. Al parecer, la soberana no habría dejado pasar bajo ningún concepto que los duques de Sussex formen una corte independiente al margen de la Casa Real. ‘Institución’ extraoficial que les dotaría de la libertad de elegir sus labores. Tanto la Reina como el príncipe Carlos -primero en la línea de sucesión- han prohibido que los recién casados tengan la autonomía para seleccionar sus causas filantrópicas y humanitarias, algo que los independizaría de las directrices que marca Kensington a todos los miembros de la Casa Real.

“Ellos querían que su corte fuera totalmente independiente del Palacio de Buckingham, pero se les dijo que no. Hay una estructura institucional que no permite ese tipo de independencia. El sentimiento es que es bueno tener a los Sussex bajo la jurisdicción de Palacio de Buckingham, así que simplemente no pueden irse y hacer lo suyo”, suscribe el citado periódico dominical en boca de una fuente real. Testimonio que reflejaría el conflicto que existe en el núcleo de la Familia Real. | [LEER MÁS: Terelu Campos y Alejandra Rubio, inesperadas compañeras de trabajo]