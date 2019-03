Punto final a una de las mayores pesadillas de la Familia Real Británica. Los Windsor pueden respirar tranquilos, ya no tienen que temer por el acoso en redes sociales. En un movimiento sin precedentes, el Palacio de Buckingham ha publicado una serie de directrices oficiales sobre cómo se debe interactuar con la Familia Real a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Today we have published guidelines for interacting with The Royal Family, @ClarenceHouse and @KensingtonRoyal social media channels. Read in full here: https://t.co/b57TjSn09d

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 4, 2019