Tiembla 007, hay un nuevo espía en Reino Unido. Y cuenta con el favor directo de Su Majestad. El duque de Cambridge acaba de completar tres semanas de formación en los servicios secretos de seguridad del país, el MI5, el MI6 y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno. Así lo ha confirmado el Palacio de Kensington a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

The Duke of Cambridge recently concluded a three week attachment to MI5, MI6, and @GCHQ, as the three security services continue their vital work both at home and abroad to keep our people and our allies’ safe. pic.twitter.com/vXFcsbFgk5

