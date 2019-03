A sus 92 años, la monarca británica es una de las soberanas más activas del panorama internacional.

Tiene 92 años, pero la mirada puesta en el futuro. La reina Isabel no le tiene miedo a las nuevas tecnologías, algo que ha demostrado en numerosas ocasiones. Ya hace algunos años, sus nietos, los príncipes Guillermo y Enrique fueron los encargados de introducir a Su Majestad en el fascinante mundo de las tablets y le enseñaron cómo utilizar un Ipad. Pues bien, ahora, la monarca ha dado un paso más.

Justo unos días después de que el Palacio de Buckingham publicara una ‘guía de estilo’ sobre el uso de sus redes sociales para evita conductas poco apropiadas en estos canales debido al acoso que han sufrido algunos de los miembros del clan Windsor en los últimos meses, ha sido la propia reina Isabel la que ha sorprendido compartiendo una imagen en uno de los perfiles de la Casa Real. La soberana lo ha hecho después de una visita al Museo de Ciencia de Londres y ha escogido la cuenta @theroyalfamily, que suele utilizarse para los acontecimientos relacionados con todos los miembros de la Familia Real.

“Hoy, en mi visita al Museo de Ciencia he descubierto una carta de los Archivos Reales escrita a mi tatarabuelo el príncipe Alberto en 1843. Charles Babbage pionero en el universo de la computación, diseñó el primer ‘motor diferencial’, el cual, el príncipe Alberto pudo ver en 1843. En esta carta, Babbage explicaba al Príncipe y a la reina Victoria cómo era su invento, el ‘motor analítico’, que fue la base de los primeros programas de computación creados por Ada Lovelace, hija de Lord Byron. Hoy he tenido el placer de aprender las nuevas expectativas en materia informática para niños y me parece apropiado que publique esta carta en Instagram, en el Museo de la Ciencia, que durante mucho tiempo ha defendido la tecnología y la innovación y ha sido fuente de inspiración para una nueva generación de inventores. Elizabeth R.”

Aunque a primera vista pueda parecer que ha sido la Reina en persona la que ha compartido la imagen en el perfil de la red social, lo cierto es que la publicación puede resultar un poco ‘engañosa’, ya que la imagen pertenece al propio museo y no ha sido realizada por la monarca. Aún así, es un importante paso para la monarca, quién sabe si en un futuro no siga el ejemplo de su hijo el duque de York, o de sus nietas y nos sorprenda con divertidas fotografías de corgis o de la decoración de su hogar.

Sea como fuere, sorprende cómo a su avanzada edad, Isabel II ha tomado la palabra y ha hablado con voz propia en un perfil de Instagram, algo que se echa de menos en España. Nos encantaría ver imágenes más cercanas y cotidianas de los Reyes y que ellos mismos compartan.