La hermana del rey Juan Carlos ha celebrado su 80 aniversario con una fiesta en su domicilio rodeada de familiares y amigos en la que se ha echado de menos a algunos miembros del clan Borbón.

Por todo lo alto y rodeada de sus seres queridos. Así ha sido la celebración del 80 cumpleaños de la infanta doña Margarita. La hermana de don Juan Carlos ha disfrutado de una entrañable jornada en una fecha tan significativa. Si a mediodía ‘Margot’ -como llaman a la Infanta en su cículo más íntimo- salía a almorzar en compañía de su marido, Carlos Zurita, y sus hijos, María y Alfonso, a un restaurante cercano a su residencia, ya por la tarde ha podido celebrar este día tan especial con el resto de su familia y amigos.

Poco después de las 19:00 horas comenzaban a llegar los primeros invitados al domicilio madrileño de la hermana de don Juan Carlos. Alfonso Zurita y la infanta doña Elena eran unos de los primeros en llegar a la celebración, a la que no han faltado Ana de Francia, Alicia Koplowitz o varios de los hermanos Gómez Acebo, como Juan, Bruno y Beltrán con sus esposas, Winston Carney, Bárbara Cano y Andrea Pascual, o Simoneta, que ha llegado sola. Se ha echado de menos a la infanta doña Pilar, que se recupera de una dolencia intestinal tras recibir el alta hace apenas unos días, y también a su hijo Fernando.

La reina doña Sofía no ha querido perderse el cumpleaños de su cuñada. La madre de Felipe VI ha sido una de las últimas en llegar y lo ha hecho sola. Ha sorprendido la ausencia de don Juan Carlos, pese la propia doña Margarita afirmaba a mediodía que no creía que su hermano asistiese, aunque no descartaba que pudiera darle una sorpresa.

A quienes también se ha echado de menos a pesar de que no se esperaba su presencia es a don Felipe y doña Letizia, que hoy han tenido varios actos oficiales y mañana también tienen previsto asistir a un concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo en el Auditorio Nacional.

La infanta doña Elena ha sido una de las pocas que se ha dirigido a los medios y ha confirmado que doña Margarita se encontraba muy bien y estaba muy contenta con esta celebración rodeada de sus seres queridos. ● |[LEER MÁS: Letizia apuesta por su color fetiche en el día del anuncio del compromiso de su exmarido, Alonso Guerrero]