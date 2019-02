El retratista de los Reyes nos desvela los secretos de su posado

Ha pintado a personajes tan famosos como María Teresa Campos, Isabel Pantoja, Rocío Jurado o incluso los Reyes

El artista malagueño Antonio Montiel es capaz de pintar el alma. Lo ha demostrado al convertirse en el retratista de numerosos rostros conocidos entre los que se encuentran varios royals así como personalidades tan conocidas como la duquesa de Alba, Isabel Pantoja, Marujita Díaz o María Teresa Campos. Después de toda una vida entregado a su pasión, el pintor ha plasmado todas las anécdotas que ha vivido junto a personajes como la Baronesa Thyssen o Rocío Jurado en el libro ‘Antonio Montiel, el pintor del alma’, cuya autora es la catedrática e investigadora malagueña, María Jesús Pérez Ortiz. LOOK se ha puesto en contacto con él, pues en estos momentos se encuentra retratando al rey Felipe para que nos desvele todos los secretos de este posado, del de los Reyes Eméritos así como de otros famosos de nuestro país:

“El rey Felipe da muchas facilidades”

“Ahora estoy pintando al rey Felipe, lo presento dentro de poco y, de hecho, es un encargo que me ha hecho el Jefe del Estado Mayor del Ejército. Él posó para mí en la Zarzuela y aunque nunca posa, cuando se enteró de que había pintado a su madre, aceptó. Tanto es así que fíjate, era un encargo en el que debía estar vestido con el traje de militar y él no quería”, dice el malagueño. Sin embargo, terminó accediendo a sus ruegos y aceptó posar de ese modo. “Cuando llegó la hora estaba él vestido de militar. Es encantador hasta el punto de que le decía cambia de postura y probamos… daba muchas facilidades”, comenta.

“Luego nos encontramos en los Premios de Bellas Artes que se celebraron en Málaga el año pasado, y ahí estaba él con doña Letizia. Me presentaron a la Reina y me dijo: “siento mucho no haber podido estar, me hubiera gustado estar el día que estuvo en la Zarzuela”. Entonces, le dije que entendía que a veces era imposible y que esperaba algún día tener el honor de pintarla y me dijo: “me encantaría”. Incluso me poso la mano en el hombro, muy cariñosa, mucho”, comenta el artista a este medio.

Su violento momento con la reina Sofía

Mientras rememora con mucho cariño su encuentro con la reina Sofía en Zarzuela en el año 1997, relata una cómica, pero ‘violenta’ anécdota con la emérita. “Llevaba una carpeta con retratos y ella quería ver todos. Se le cayeron justo entre sus piernas y yo evidentemente no quise meter la mano ahí. Los dos recogimos las imágenes del suelo. Le dije ‘perdone, Majestad’, pero ella me dijo que no me preocupara. Fue muy amable, una de las que más me ha gustado conocer”.

La carta que recibió de parte del rey Juan Carlos

Aunque don Juan Carlos no posó para él, recibió una misiva por su parte después de que el monarca viera su obra. “Le retraté cuando yo estaba haciendo el servicio militar, me hicieron un encargo los militares y ese cuadro salió publicado en una revista llamada ‘Empuje de los tres ejércitos’. Gustó muchísimo hasta el punto en el que recibí una carta de la Zarzuela en la que me lo agradecieron. “Su Majestad El Rey me dice que le felicite por su obra pictórica, que tiene un gran mérito, según se aprecia en las fotografías del cuadro que se encuentra en la Agrupación Logística nº 1 de Retamares”, rezaba en el escrito.

“Isabel Pantoja quería que la pintara gratis”

Fuera de royals, el malagueño también ha pintado a muchísimas personalidades de la crónica social. Sin embargo, no guarda buen recuerdo de todas ellas. “Le encantó el primer retrato que le hice. Después quiso que la pintara con su hija, pero al final no llegamos a un acuerdo porque yo creo que lo que ella pretendía era que yo es lo hiciera gratis y yo me negué. Estaba empeñada en que quería que la pintara con la niña en brazos, pero todo se quedó en nada”, confiesa el pintor malagueño.

Su desencuentro con Marujita Díaz

Aunque tuvieron buena relación tras esta disputa Marujita Díaz y él, hubo un enfrentamiento entre ambos que le dejó un mal sabor de boca. “Una con la que tuve mucha gratitud, pero que me montó una bronca en Joy Slava de Madrid fue con Marujita Díaz. Era otra de las que tenía ganas de que yo la retratara y recuerdo que se pusieron en contacto conmigo para que la pintara. Me dijeron que lo hiciera a cambio de publicidad y yo le dije mira de publicidad…He retratado a todo el mundo, ¿qué publicidad me va a dar ahora? Otra que quería un cuadro gratis“, dice Antonio Montiel.

“Entonces la organización decía que iban a poner el marco, ¡lo que faltaba que se lo pusiera yo! Total que no lo hice. Después un día me la encontré en Joy Slava y no te puedes imaginar la que me formó. “¿Tú qué pasa que no has querido pintarme a mí?. Que has pintado a todo el mundo tal, ¿por qué? A gritos. Y yo le dije ‘mira Maruja, ¿a que cuando tu vas a los sitios tú cobras? Pues yo vivo de esto, cariño. No te puedes imaginar, estaba enfadada conmigo y luego con el tiempo lo arreglamos, pero estuvo muchos años enfadada porque decía que yo no lo había querido pintar”, desvela el retratista.

“Ana Obregón me censuró en televisión”

Y otro de los retratos que le dieron más quebraderos de cabeza fue el de Ana Obregón, no por la obra en sí, sino por lo que sucedió después. “Había un programa llamado ‘Gente’ presentado por José Toledo y me llamaron para pedirme que hiciera ocho especiales hablando en cada uno de ellos de qué me parecían las modelos que habían posado para mí. Me pidieron que me mojara más porque sino no quedaba interesante…Hablé de Ana Obregón y dije que era ‘Antoñita, La fantástica’. Desde ese momento, me llamaron para decirme que ya no se contaba conmigo y la cosa se quedó a la mitad. Me vetó y me lo contó la directora”, apunta Antonio Montiel.