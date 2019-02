Dos años después repasamos las claves de la jornada que supuso el punto de inicio de una nueva etapa para la hija menor de los Eméritos.

El 17 de febrero de 2017 supuso un punto de inflexión en la vida de la infanta doña Cristina. Aquel frío viernes del segundo mes del año, la hija menor de don Juan Carlos y doña Sofía tenía una cita con el destino. Tras varios años de incertidumbre, angustia y presión en todos los ámbitos, por fin, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares dictaba sentencia sobre el Caso Nóos, en el que tanto doña Cristina como su marido estaban imputados. La hermana del Rey era absuelta del delito fiscal, aunque condenada a pagar una una multa de 265.088 euros por su responsabilidad civil a título lucrativo de forma conjunta y solidaria con su marido, a quien se le imponía una pena inicial de seis años y tres meses de prisión. La decisión de la Audiencia suponía una nueva oportunidad para la Infanta, mientras que para su marido, la confirmación de lo que ocurriría unos meses más tarde, tras la ratificación de la sentencia del Supremo: su ingreso en la cárcel.

Aunque no ha sido hasta casi un año y medio después, el hecho de que doña Cristina fuera absuelta, le abrió las puertas de nuevo de manera oficial al Palacio de la Zarzuela. Desde el momento en que estalló el escándalo Nóos, la Infanta cerró filas en torno a su marido, lo que provocó que la Familia Real tuviera que cortar las relaciones con los Urdangarin-Borbón como una medida de protección hacia la Institución. Es cierto que tanto doña Sofía como la infanta doña Elena siempre se mantuvieron leales a Cristina, pero ella fue apartada de todo lo que significaba la Corona, máxime a partir del momento en el que Felipe VI asumió la Jefatura del Estado y despojó del título de duquesa de Palma a la que hasta entonces había sido su hermana preferida.

La importancia de los tiempos

Pese a que fue en febrero cuando la Audiencia de Baleares absolvió a doña Cristina, no fue hasta junio cuando el Supremo confirmó la sentencia de Urdangarin y cuando el exduque entró en prisión, lo que supuso otro punto de inflexión importante de cara a la opinión pública. Además, el Alto Tribunal también redujo el importe total de la multa de doña Cristina, que pasó a ser de 136.950 euros.

A fecha del ingreso en prisión de Urdangarin, la Infanta ya había saldado la totalidad de sus cuentas pendientes con la Justicia, lo que permitía rehabilitar su imagen de cara a la galería. Ya no había ningún impedimento para que doña Cristina no pudiese compartir espacio con los Reyes, ya que su imagen había quedado limpia, aunque hubo que esperar al cumpleaños de la reina Sofía para la confirmación oficial de su regreso a casa. Un triunfal retorno que ha costado muchos años y que hace especialmente feliz a la madre del Rey. Ahora habrá que esperar a ver qué ocurre con Urdangarin, al fin y al cabo, una vez que pague su deuda con la Justicia, no debería haber ningún motivo por el que no pueda volver a Zarzuela. Al fin y al cabo,aunque haya perdido la dignidad de duque, sigue siendo el cuñado de Felipe VI.