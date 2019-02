El Rey acompaña a doña Letizia en uno de sus días más difíciles

Don Felipe y doña Letizia han asistido a una reunión del Patronato del Teatro Real en el aniversario de la muerte de Érika Ortiz.

Hoy no era un día cualquiera para doña Letizia. La Reina se ha enfrentado a una de sus jornadas más delicadas y lo ha hecho sin perder la sonrisa ni la profesionalidad. Se cumplen doce años de la muerte de Érika Ortiz. Tal día como hoy, la Reina, embarazada de la infanta Sofía, se enfrentaba a uno de sus momentos más complicados. Nunca antes -y nunca más- hemos podido ver a doña Letizia rota de dolor, con el rostro desencajado, tras la pérdida de su hermana pequeña.

A pesar del triste aniversario, y seguramente con su hermana muy presente en el recuerdo, la consorte ha asistido junto a don Felipe a una reunión del Patronato del Teatro Real. A pesar de la sonrisa de su rostro, en su semblante se apreciaba una cierta melancolía, quizás porque este día siempre es difícil para doña Letizia. Ha pasado ya más de una década, pero la pérdida de un ser querido marca de manera irremediable a cualquier ser humano, máxime a sabiendas de la estrecha relación que doña Letizia mantenía con su hermana pequeña y las especiales circunstancias de su fallecimiento.

En el recuerdo quedan las imágenes de una doña Letizia -entonces princesa de Asturias- destrozada por la pena en el tanatorio, con el semblante desencajado, los ojos hinchados y a punto de desmayarse. Unas imágenes que mostraron una de las facetas más humanas de la Reina, a quien nunca más hemos vuelto a ver llorar.

El mensaje de Carla Vigo

Mientras que doña Letizia cumplía con su agenda oficial, su sobrina Carla, hija de la desaparecida Érika, ha querido recordar a su madre en una fecha tan simbólica. La joven se ha vuelto muy activa en redes sociales, donde expone sus opiniones y reivindicaciones y hoy era un día muy propicio para hacer una mención a su madre. “A veces pienso qué te hicieron, yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti no hubiese cambiado nada. El hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y, aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre. Pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve, sí, pero también fue intenso. Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda una vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste. Yo no lo estaría, pero a veces pasa. Los humanos somos así. Te quiero”, ha escrito la prima de la princesa de Asturias y de la infanta Sofía en su perfil de Instagram. Un bonito mensaje en un día que, inevitablemente ha quedado marcado de manera fatídica para los Ortiz Rocasolano.