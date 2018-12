Padre e hijo han participado en El Pardo en una audiencia por el aniversario de la Constitución

Lo ha conseguido. A un mes de que se acabe el año, don Juan Carlos por fin tiene el reconocimiento que esperaba. El Emérito ha reaparecido junto a su su hijo en una de las semanas más importantes de los últimos tiempos, cuando se celebra el 40 aniversario de la Constitución Española. A pesar de que a principios de año se anunció que tanto don Juan Carlos como doña Sofía participarían en varios actos para conmemorar su 80 cumpleaños, lo cierto es que no han sido tantos los homenajes que los monarcas han recibido. De hecho, se dudaba de su presencia en las celebraciones por el aniversario de la Carta Magna hasta que la Casa del Rey lo anunció a finales de la pasada semana. Sin embargo, el padre de Felipe VI no podía faltar en un cumpleaños tan especial. No en vano, él fue uno de los grandes artífices de la Transición.

Padre e hijo han recibido en audiencia en el Palacio de el Pardo al Consejo Asesor de las Cortes Generales para la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. Un comité integrado por personas de gran prestigio y que se ha formado con el objetivo de elaborar un programa de actividades acorde con la relevancia de esta conmemoración.

Durante todo el acto, don Felipe ser ha mostrado muy pendiente de su padre, que aún lleva un bastón para apoyarse al caminar. Ambos han vestido trajes grises y corbatas carmesí y azul, a tono con sus respectivos escudos de armas.

Seis meses sin agenda conjunta

La última vez que vimos juntos a los reyes don Juan Carlos y don Felipe juntos en público fue el pasado 7 de junio, precisamente en este mismo escenario, durante una reunión con la Fundación Cotec. Pocas semanas después, el Emérito se vería de nuevo inmerso en la polémica por culpa de unas cintas en las que su antigua ‘amiga entrañable’, Corinna Larsen, revelaba al comisario Villarejo algunas actividades ilícitas en las que presuntamente podría haber participado el padre de Felipe VI. Un escándalo que, unido a sus problemas de salud, provocó de manera indirecta, que el exmonarca permaneciera alejado del núcleo central de la Familia Real durante todo el verano. Menos mal que la tormenta ya ha pasado y las aguas han vuelto a su cauce.