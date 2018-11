Sale a subasta uno de los mayores recuerdos del rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos ultima su gran regreso con motivo del 40 aniversario de la Constitución y, coincidiendo con su vuelta, sale a subasta uno de sus mejores recuerdos de la época

El rey Juan Carlos prepara su regreso triunfal a la agenda oficial de la Casa Real. Tras los últimos meses, su participación como representante de la Familia Real se ha visto minimizada por las continuas polémicas generadas de las supuestas grabaciones de Corinna en las que se involucraba al emérito y, también, debido a sus complicaciones físicas. Por ejemplo, el padre del rey Felipe VI no pudo acudir a las tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca, ni a sus respectivas regatas, debido a una lesión de muñeca provocada por sus problemas de espalda. Con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución española, el rey Juan Carlos será el principal protagonista de tres actos durante la semana. Precisamente un recuerdo de los años de la Transición ha salido a subasta hoy mismo, se trata del coche oficial de don Juan de Borbón, padre del rey emérito Juan Carlos.

La casa de subastas online Catawiki ofrece el turismo, un Mercedes Benz 300 que fue estrenado 1971, el coche fue utilizado por el rey Juan Carlos junto a su esposa, la reina Sofía, así como por sus tres hijos, rey Felipe y las infantas Cristina y Elena. Uno de los recuerdos más emotivos de don Juan Carlos, donde vivió algunos de los momentos que marcarían su desempeño en la Transición tras la muerte de Franco. El coche fue utilizado por la Familia Real hasta 1977 y conserva el aspecto original. El precio inicial de la subasta es de 17.000 euros, pudiendo pujarse de manera online si se desea.

El gran regreso de Juan Carlos, sin la princesa Leonor

El 40 cumpleaños de la Constitución española servirá para vivir el gran regreso de Juan Carlos, tras ser apartado en la ceremonia del año pasado por un error de protocolo. Sin embargo, no se vivirá una reunión de las tres generaciones, puesto que la Agenda oficial de la Casa Real ha confirmado que la princesa Leonor no hará acto de presencia en el acto. Tras su lectura de la Carta Magna el pasado mes, los reyes de España han decidido que la princesa de Asturias no participe en el nueva celebración.