La reina Sofía muestra su faceta solidaria en el mercadillo ‘Nuevo Futuro’

La reina Sofía, tras estar en Reino Unido durante la semana para el cumpleaños del príncipe Carlos de Inglaterra, ha asistido al mercadillo 'Nuevo Futuro'

El mercadillo solidario ‘Nuevo Futuro’, promovido por la infanta doña Pilar, ha tenido esta tarde una protagonista absoluta. La reina Sofía ha acudido al evento de su cuñada para mostrar su faceta más solidaria y atraer público para la buena causa. Lo conseguido en el rastrillo se destina a la protección de niños y jóvenes vulnerables. La reina emérita se ha paseado por los distintos puestos del centro siendo fotografiada por los más curiosos. Algunos niños no podían quitar la vista de la esposa del rey Juan Carlos, que recibió un ramo de flores a su llegada.

Durante la semana, la reina Sofía junto al rey Juan Carlos estuvieron en Londres para conmemorar el cumpleaños del príncipe Carlos. Tras muchos meses sin tener una imagen de los eméritos juntos, el matrimonio volvió a coincidir en un acto público tras el ochenta cumpleaños de doña Sofía.

Juntos, pero solo para la fotografía

El distanciamiento tan sonado entre doña Sofía y don Juan Carlos tras la polémica de los audios de Corinna se manifestó esta semana. Los padres de Felipe VI acudieron a la convocatorio privada de la Casa Real Británica y se les pudo ver juntos a la salida. Sin embargo, dicha fotografía no demuestra la realidad de su relación. Según pudo saber en exclusiva LOOK, don Juan Carlos y doña Sofía viajaron a las Islas Británicas por separado y ni siquiera se hospedaron en el mismo hotel. Doña Sofía llegó a Londres el martes, la víspera de la gran noche, en compañía de su inseparable hermana Irene. La madre del rey Felipe VI se alojó en un hotel de 4 estrellas del centro de Londres, ubicado en una zona cercana a Regent’s Park, el Meliá White House. El lugar donde se hospedó el rey Juan Carlos es un misterio, pero no lo hizo con su mujer.