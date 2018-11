Descubrimos las pruebas que demuestran que los padres de Felipe VI mantienen solo una relación cordial por el bien de la Institución.

A veces las apariencias engañan y en el caso de la Familia Real Española esta máxima parece aplicarse aún más. Si el pasado día 2 de noviembre los reyes don Juan Carlos y doña Sofía sorprendieron al retomar su agenda conjunta con motivo del 80 cumpleaños de la Emérita tras más de seis meses separados -oficial y oficiosamente-, ahora parece que las aguas han vuelto a su cauce habitual.

A don Juan Carlos y a doña Sofía se les esperaba en la fiesta de cumpleaños del príncipe Carlos. Aunque nunca hubo confirmación oficial de su asistencia, ni por parte de Buckingham ni de Zarzuela porque se trataba de una celebración privada, todo apuntaba a que los padres de Felipe VI no se perderían la cena que la reina Isabel había organizado con motivo del 70 cumpleaños del heredero. A la velada iban a asistir representantes de la mayor parte de las Casas Reales Europeas y aunque los titulares don Felipe y doña Letizia se encontraban fuera -y por rango no correspondía que estuvieran presentes-, en esta celebración debía haber algún miembro de los Borbones.

Los padres de Felipe VI no han faltado a la convocatoria de los Windsor, pero su presencia ha puesto de manifiesto una realidad que creíamos que había quedado enterrada. Cuando don Juan Carlos y doña Sofía reaparecieron juntos -y especialmente cómplices- en la Escuela de Música Reina Sofía el día del cumpleaños de la madre del actual Rey habían pasado más de seis meses desde su última aparición pública. Seis meses en los que la Corona ha sufrido muchos reveses, que han afectado especialmente a los Eméritos. Sin embargo, parecía que por fin habían decidido dejar atrás los rencores, sobre todo cuando se hizo público que la infanta doña Cristina había regresado a la ‘foto oficial’. Nada más lejos de la realidad.

Caminos paralelos

La ‘reconciliación’ entre don Juan Carlos y doña Sofía parece una reconciliación impostada, de cara al público, solo para actos oficiales. Look puede confirmar en exclusiva que en Londres apenas se han visto las caras. Por no estar juntos, ni siquiera han compartido coche y muy probablemente ni mesa. Según hemos podido saber, los padres de Felipe VI viajaron por separado a la capital británica y ni siquiera se han alojado en el mismo lugar.

Doña Sofía llegó a Londres el martes, la víspera de la gran noche, en compañía de su inseparable hermana Irene. La Emérita se alojó en un hotel de 4 estrellas de la City, ubicado en una zona cercana a Regent’s Park, el Meliá White House. El miércoles por la mañana, doña Sofía y la princesa Irena aprovecharon para acerarse a la zona de Knighstbridge y dar una vuelta por la zona de compras en la que se ubican los almacenes Harrods.

Ya por la tarde y vestidas de gala, ambas hermanas se trasladaron hasta el Palacio de Buckingham, donde coincidieron con otros royals como Tatiana y Nicolás de Grecia, Simeón y Margarita de Bulgaria, Mary y Federico de Dinamarca, Felipe y Matilde de los Belgas etc… De todos ellos hubo testimonio gráfico en los coches a su salida de Palacio tras la velada o a la entrada en el caso de los miembros del clan Windsor. Sin embargo, ni rastro de don Juan Carlos.

LOOK ha podido confirmar que el padre de Felipe VI sí que estuvo en la cena, pero este digital ha confirmado que no llegó con su esposa ni se alojó con ella. Es un misterio dónde y con quién permaneció don Juan Carlos en la capital londinense, aunque la última vez que estuvo en 5Reino Unido -en Irlanda en concreto-, fue en compañía de Marta Gayá. Sea con ella o sin ella, al padre de Felipe VI amigos no le faltan, pero lo importante de este asunto es que, en el fondo, nada ha cambiado y las vidas de los Eméritos siguen discurriendo cada una por su lado.